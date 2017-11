Die belgischen Justizbehörden wollen den abgesetzten katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont ein weiteres Mal befragen. Das teilte die Brüsseler Staatsanwaltschaft mit. Erst in der Nacht auf Montag war bekannt geworden, dass ein belgisches Gericht Puigdemont und vier seiner Minister unter Auflagen freigelassen hatte. Sie dürfen Belgien nicht verlassen.

Spanische Behörden hatten zuvor einen europäischen Haftbefehl ausgestellt. Daraufhin stellten sich die fünf Politiker am Sonntag der belgischen Polizei. Ein belgisches Gericht soll nun innerhalb von 15 Tagen über eine Auslieferung entscheiden. Normalerweise werden europäische Haftbefehle vollstreckt, es kann jedoch auch Ausnahmen geben.

Die Anhörung soll am 17. November stattfinden. Auch die vier weiteren ehemaligen Minister aus Puidgemonts Kabinett sollen an dem Tag befragt werden. Die Politiker könnten gegen einen Auslieferungsbeschluss Einspruch einlegen, sodass das Verfahren bis Januar dauern könnte. In dem Fall hat die belgische Justiz laut EU-Regeln maximal 60 Tage, in Ausnahmefällen 90 Tage, Zeit, zu entscheiden.

Puigdemont will zur Regionalwahl antreten

Die spanische Staatsanwaltschaft hatte gegen Puigdemont und seine ehemaligen Kabinettsmitglieder Anklage wegen Rebellion, Aufruhr und die Veruntreuung öffentlicher Mittel erhoben. Grund sei das Verhalten der Regionalregierung während des Unabhängigkeitsreferendums. Allein auf Rebellion stehen in Spanien bis zu 30 Jahre Haft.



Acht ehemalige Kabinettsmitglieder sitzen in Spanien bereits in Untersuchungshaft, ein weiteres Kabinettsmitglied war gegen eine Kaution wieder freigelassen worden. Puigdemont und die vier weiteren Minister waren nach Belgien ausgereist. Die spanischen Behörden hatten deswegen einen europäischen Haftbefehl ausgestellt.

Am 21. Dezember soll das Regionalparlament in Katalonien neu gewählt werden. Puigdemonts Katalanische Europäische Demokratische Partei stellte ihn als Spitzenkandidaten auf. Er wolle kandidieren, teilte Puigdemont mit. Dies ginge in einer globalisierten Welt auch von Belgien aus.