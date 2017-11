Chinas Staatschef Xi Jinping hat US-Präsident Donald Trump zufolge einer Verschärfung der Sanktionen gegen Nordkorea zugestimmt. "Präsident Xi von China hat gesagt, dass er die Sanktionen gegen Nordkorea ausweitet", veröffentlichte Trump während seiner Asienreise von Hanoi aus über den Kurzbotschaftendienst Twitter.

Trump hatte zuvor während seiner Asienreise China besucht und dort milliardenschwere Handelsabkommen vereinbart. Im Mittelpunkt der Gespräche zwischen Trump und Xi stand jedoch der Konflikt über Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramm. Während seines Besuchs in Peking hatte er die Hoffnung geäußert, dass China mit dem Atomkonflikt "schneller und effektiver als sonst irgendwer" umgehen werde. Der US-Präsident hatte seinen Gastgeber zu verstärkten Anstrengungen aufgerufen: "China kann das Problem einfach lösen." Wenn Xi Jinping etwas wollte, könne er es auch erreichen. Die Zeit gehe zur Neige, fügte er hinzu.

Nordkorea hat in den vergangenen Monaten mit wiederholten Raketen- und Atomwaffentests die Weltgemeinschaft und insbesondere die USA herausgefordert. Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un lieferten sich unterdessen heftige verbale Gefechte.

Nach seiner Teilnahme am Apec-Gipfel im vietnamesischen Da Nang legte Trump erneut nach: Er würde Kim niemals als "klein und fett" bezeichnen, schrieb der US-Präsident bei Twitter. "Warum sollte Kim Jong Un mich beleidigen, indem er mich 'alt' nennt, wenn ich ihn niemals als 'klein und fett' bezeichnen würde?", twitterte Trump. Weiter meldete der Präsident in dem Kurznachrichtendienst, er versuche "so sehr, sein Freund zu sein - und vielleicht wird das eines Tages passieren!"