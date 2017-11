US-Präsident Donald Trump ruft Nordkorea zu Verhandlungen im Streit über sein Raketen- und Atomprogramm auf. "Ich glaube wirklich, dass es sinnvoll ist, dass Nordkorea an den Verhandlungstisch kommt und einen guten Deal für sich herausholt", sagte Trump bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In in der Hauptstadt Seoul. "Es hat Sinn, dass Nordkorea das Richtige tut, nicht nur für Nordkorea selbst, sondern für die ganze Welt." Nordkorea verstehe, dass die USA so stark seien wie noch nie.

Er sehe eine "gewisse Bewegung" und Fortschritte beim Thema Nordkorea. Etwa China arbeite hart an einer Lösung des Konflikts. "Chinas Präsident Xi Jinping war sehr, sehr hilfreich", so Trump. Er habe die Hoffnung, dass auch Russland hilfreich sein werde, sagte der US-Präsident. Zur Frage direkter Gespräche zwischen den USA und Nordkorea äußerte sich Trump nicht. In einem am Sonntag gesendeten Interview hatte der US-Präsident ein Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un nicht ausgeschlossen.

Trotz der moderaten Wortwahl warnte der US-Präsident erneut vor einer militärischen Eskalation des Streits und dass die USA nötigenfalls auch die volle Bandbreite militärischer Mittel einsetzen würden. Nordkorea sei eine Bedrohung für die ganze Welt, Millionen unschuldiger Leben seien durch Nordkorea bedroht. "Wir haben viele Dinge in Position, von denen wir bei Gott hoffen, dass wir sie nie einsetzen müssen."

Trump versicherte Südkorea der Sicherheitspartnerschaft mit den USA. Gleichwohl müssten die bilateralen Handelsbeziehungen neu verhandelt werden, da der bestehende Vertrag nicht fair und nicht sehr erfolgreich gewesen sei.

Kriegsrhetorik und Beleidigungen in den vergangenen Wochen

In den vergangenen Monaten hatte Trump noch ganz andere Worte gewählt, wenn es um Nordkorea ging. Kim bezeichnete er als "kleinen Raketenmann", immer wieder deutete er mögliche militärische Interventionen an und erging sich in Kriegsrhetorik. So drohte er dem Regime in Pjöngjang unter anderem "Feuer und Zorn" an. Als sich sein Außenminister Rex Tillerson auf diplomatischem Wege um eine Entspannung in dem Konflikt bemühte, erklärte Trump öffentlich, dass der Chefdiplomat seine Zeit nicht vergeuden solle.

Auch auf der ersten Station seiner derzeitigen Asienreise hatte Trump keine große Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Konflikts gemacht. "Die Ära der strategischen Geduld ist zu Ende", sagte der Präsident nach einem Treffen mit dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe vor seiner Weiterreise nach Südkorea. Der Nordkorea-Konflikt dürfte auch bei den nächsten Stationen von Trumps Asienreise die Gespräche dominieren. Weitere Stationen sind China, Vietnam und die Philippinen.