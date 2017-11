Die US-Regierung hat Nordkorea wie angedroht mit weiteren Sanktionen belegt. Die neuen Strafaktionen richten sich gegen vier chinesische Handelsunternehmen sowie einen chinesischen Geschäftsmann, teilte das US-Finanzministerium mit. Auch Nordkoreas Behörde für maritime Angelegenheiten, das Transportministerium in Pjöngjang, sechs nordkoreanische Transport- und Schifffahrtsfirmen und 20 ihrer Schiffe sowie ein Unternehmen, das an der Vermittlung von nordkoreanischen Arbeitern ins Ausland beteiligt ist, werden sanktioniert.

Die Regierung von Präsident Donald Trump will mit Schritten wie diesen die Finanzierungswege des Atom- und Raketenprogramms Nordkoreas kappen. Am Montag hatte sie Nordkorea nach neun Jahren zurück auf die Liste der staatlichen Terrorunterstützer gesetzt. Darauf stehen sonst nur der Iran, Syrien und der Sudan.

Finanzminister Steven Mnuchin sagte, die USA seien fest entschlossen, den Druck zu erhöhen, um Nordkorea von Handels- und Einnahmequellen zu isolieren. Den sanktionierten Firmen und Personen ist es verboten, US-Vermögen zu besitzen oder Geschäfte mit Amerikanern einzugehen. Sie seien an Geschäften mit Nordkorea beteiligt gewesen, die insgesamt einen Wert von Hunderten Millionen Dollar gehabt hätten.

China distanziert sich von Terrorlisten-Aufnahme

Drei der chinesischen Handelsunternehmen sollen seit 2013 Güter im Wert von rund 650 Millionen Dollar nach Nordkorea exportiert und Produkte im Wert von mehr als 100 Millionen Dollar eingeführt haben. Zu den Gütern sollen unter anderem Laptops, Anthrazitkohle und Eisen zählen. Ebenfalls unter die Sanktionen fällt der chinesische Geschäftsmann Sun Sidong und dessen Firma. Sie sollen Produkte mit einem Gesamtwert von mehr als 28 Millionen Dollar nach Nordkorea ausgeführt haben.

In den vergangenen Monaten hatten sich die Spannungen in der Region deutlich verschärft, nachdem Nordkorea mehrfach Raketen getestet und damit erneut gegen UN-Resolutionen verstoßen hatte.



China hat sich distanziert zur Wiederaufnahme Nordkoreas in die US-Länderliste der Unterstützer des internationalen Terrorismus geäußert. Die Lage auf der koreanischen Halbinsel sei "sehr komplex und heikel", sagte ein Sprecher des Außenministeriums zu der Entscheidung der USA. Es wäre "hilfreich, alle Parteien zurück an den Verhandlungstisch zu bringen, statt das Gegenteil zu machen".

Nach der Rückkehr von Chinas Sonderbotschafter Song Tao von einem Besuch in Nordkorea zeigte sich allerdings keinerlei Bewegung. In den Mitteilungen über seine Visite in Pjöngjang wurden der Konflikt oder die Sanktionen gegen Nordkorea nicht einmal erwähnt. Die Nordkorea-Krise steht auch im Mittelpunkt der Gespräche der südkoreanischen Außenministerin Kang Kyung Hwa mit ihrem chinesischen Amtskollegen Wang Yi am Mittwoch in Peking.