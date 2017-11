Eines ist vor der ersten großen Asienreise von US-Präsident Donald Trump sicher: Niemand in den Besucherländern weiß, was er genau will. Trump hat sich gleich fünf Länder in zehn Tagen vorgenommen: Er wird die US-Alliierten Japan und Südkorea besuchen und nach China fliegen. Danach wird Trump in Vietnam am Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) teilnehmen und abschließend auf die Philippinen zum Gipfel der Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten (Asean) in Manila reisen.

All diese Regierungen treibt die Frage um, wie stark sich Amerika unter Trump in der Region engagieren will – gerade in Zeiten, in denen China politisch und militärisch zunehmend expandiert und versucht, sich an Stelle der USA in der Region zu etablieren. Doch Antworten ist die US-Regierung bislang schuldig geblieben. Bislang hat keine US-Regierung seit 1945 so viel Verunsicherung unter Alliierten und Freunden ausgelöst wie die von Trump.



Vor allem das Verhältnis der Trump-Regierung zu China und der Atomkonflikt mit Nordkorea sind ungeklärt. Beide Themen waren schon in Trumps Wahlkampf und seinen ersten Amtswochen zentral. China beschuldigte er mit scharfen Worten, dass es seit seinem WTO-Beitritt 2001 unfairen Handel auf Kosten der USA betreibe und amerikanische Jobs vernichte. Immer wieder drohte er China mit hohen Importzöllen. Chinas Präsidenten schimpfte Trump einen "Währungsmanipulator", der zu nachsichtig gegenüber dem atomgerüsteten Nordkorea auftrete und im südchinesischen Meer seine Stellung ausbaue. Jetzt will er kommende Woche mit seinem Amtskollegen Xi Jinping direkt über eine ernsthafte Unterstützung Pekings bei der Durchsetzung harter Sanktionen gegen Nordkorea und über offene Seewege im Westpazifik sprechen.

Keine Lösungen für den Handelskonflikt

Wie genau die US-Regierung indes den angeprangerten Handelskonflikt angehen will, ist noch unbekannt. Es war zudem auch nicht alles Wahlkampfgetöse, was Trump gegen China von sich gab. Bis heute gibt es etwa berechtigte Klagen aus Wirtschaft und Politik, dass die Regierung in Peking den Aufkauf von Hightech-Betrieben im Ausland fördere, während sie den Zugang ausländischer Unternehmen auf den lukrativen chinesischen Markt extrem restriktiv handhabe.



Die schrillen Töne gegenüber der chinesischen Staats- und Parteiführung hat Trump inzwischen aufgegeben. Im Gegenteil: Schon beim Besuch Xi Jinpings in Trumps Golfclub in Mar-a-Lago in Florida im April umgarnte er Chinas Staatspräsidenten. Unlängst nannte er Xi im US-Sender Fox einen "sehr guten Menschen". Trumps abwechselndes Schmeicheln und Drohen scheint seine bevorzugte Polittaktik zu sein. Im Gegenzug wird dem US-Präsidenten ein großer und respektvoller Empfang ausgerichtet – "Staatsbesuch plus" nannte es Pekings Botschafter in Washington.

Doch wenn es um die konkrete Handelspolitik geht, gibt sich China unbeeindruckt. Peking werde Trump wenig bis gar nichts anbieten, glaubt David Dollar vom Brooking-Institut in Washington, einer der führenden Experten in den US-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen. China werde wohl ein paar Milliardendeals und Investitionen in den USA verkünden, um beschwichtigend auf Trump einzuwirken.

Bei Nordkorea seien "alle Optionen"möglich

Es ist vor allem der Nordkorea-Konflikt, der weltweit Regierungen alarmiert. Trump hat immer wieder betont, dass "alle Optionen" auf dem Tisch seien, also auch die militärische. Diese klassische Abschreckungspolitik hat auch China unter Druck gesetzt. Natürlich ist man sich auch in Washington des Risikos eines Militärschlags bewusst: Es ist ziemlich sicher, dass das Kim-Regime nicht weit davon entfernt ist, eine funktionierende Langstreckenrakete mit Atomsprengkopf zu besitzen.

Die Nordkoreaner haben in den vergangenen Wochen keine Waffentests mehr durchgeführt und gaben sich recht zurückhaltend. Ein Grund dafür könnte der Parteitag in Peking Ende Oktober sein, der für Chinas Führung extrem wichtig war. Normalerweise hat das Kim-Regime keine Rücksicht auf solche Anlässe genommen. Im Gegenteil: Gerne ließ Kim ausgerechnet dann eine Rakete zünden, um zu zeigen, dass man selbst dem mächtigen Nachbarn auf der Nase herumtanzen kann.