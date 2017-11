Der US-Präsident ist sich sicher: Seine Asienreise war "ungemein erfolgreich", wie Donald Trump sich vor dem Besteigen des Flugzeugs in Manila gen Heimat lobte. Weniger überzeugt davon sind Politiker und Unternehmer in den Staaten Ost- und Südostasiens. Im Gegenteil dürften sie zurzeit eher etwas verunsichert sein. Sie haben sich von der Reise des US-Präsidenten in den Westpazifik Klarheit über die Ausrichtung der amerikanischen Politik unter Trump versprochen. Das, was alle dort beschäftigt, ist das Auftreten des erstarkten Chinas und die Rolle, die die USA in der Region noch spielen wollen. Angekommen sind aber eher vermischte Signale.

Für Verwunderung hatte bereits Trumps Verhalten gegenüber Peking gesorgt. Den pompösen Staatsempfang in Peking genießend, umschmeichelte er Chinas Staatschef Xi Jinping in einem Ausmaß, wie es noch kein US-Präsident zuvor getan hat. Später in Vietnam auf dem Apec-Gipfel bollerte Trump dann gegen unfaire Handelspraktiken zulasten Amerikas und meinte damit indirekt vor allem China, aber auch alle anderen Länder der Region – America first eben.

Gleichzeitig sprach er bemerkenswert oft vom Indo-Pazifik als freier und offener Großregion – eine Idee, die die außenpolitischen Strategen Washingtons Trump mitgegeben haben und nach der die USA zusammen mit Indien, Japan und Australien ein Gegengewicht zu China bilden. Sie hat eine geostrategische Ausrichtung, bislang sind es aber weitgehend Worte.



Ostasien will Zusagen bei Handel und Sicherheit

"Ich will mit jedem Land der indopazifischen Region bilaterale Handelsbeziehungen, das unser Partner sein will", verkündete der US-Präsident auf dem Apec-Gipfel und schloss damit auch gleich seine Absage an multinationale Handelszonen ein, die er für schädlich für die USA hält. In diese Lücke sprang Chinas Staatschef Xi Jinping, der sich an gleicher Stelle für Freihandel und für Bündnisse aussprach – obwohl Peking zu Hause einen höchst restriktiven Marktzugang pflegt und im Ausland mit Staatsgeldern unterwegs ist, offen wie verdeckt.

Für die Staaten Ost- und Südostasiens ist das alles eine Gratwanderung. Zum einen treiben sie gern Handel mit dem wirtschaftlich potenten China, das nützt ihren Volkswirtschaften. Außerdem investieren Chinas große Unternehmen (oft mit staatlicher Hilfe) im Ausland viel Geld, besonders in Infrastruktur, Energie und Rohstoffe.

Gleichzeitig aber fürchten die Staaten China, denn es drängt ihnen zunehmend seine Konditionen auf und dehnt sich militärisch im wirtschaftlich wichtigen Südchinesischen Meer aus. China steht mit zahlreichen Ländern in Territorialkonflikten und pflegt auch keine freundschaftlich-alliierten Beziehungen.

Deshalb waren die Erwartungen an Trumps Asienreise durchaus hoch. Man versprach sich Zusagen, und zwar strategische genauso wie ökonomische. Man will ein Gegengewicht zu Peking in der Region, eines, das gute Geschäfte mit China ermöglicht und gleichzeitig China politisch eindämmt. Amerika war lange Zeit eine Art stiller Hegemon im Westpazifik, dessen Windschatten erst Japan, dann den Tigerstaaten Südkorea, Taiwan, Singapur und Hongkong sowie seit Ende der 1970er Jahre schließlich auch China den rasanten wirtschaftlichen Aufstieg möglich machte. Heute macht Peking mit der Ankündigung des 900 Milliarden Dollar schweren Megaprojekts "Neue Seidenstraße" Ansprüche als globale Gestaltungs- und Führungsmacht geltend.