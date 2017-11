Fernsehbilder zeigten Mick Mulvaney am Montag, wie er zwischen den sich gegenüberliegenden Gebäuden hin- und herwechselte und dabei vor den Mikrofonen der Journalisten flüchtete. Im Studio des Senders CNBC diskutierten Vertreter von Demokraten und Republikanern unterdessen, wer denn nun tatsächlich der rechtmäßige Vorsitzende der US-amerikanischen Verbraucherschutzbehörde für die Finanzbranche CFPB (Consumer Financial Protection Bureau) sei.

Noch als Abgeordneter hatte Mulvaney die Verbraucherschutzbehörde als "traurigen, schlechten Witz" bezeichnet. Kurz darauf hatte der Republikaner, selbst Mitglied des streng konservativen Flügels Freedom Caucus, einen Antrag seiner Kollegen mitgetragen, der sich für die völlige Abschaffung der Behörde einsetzte. Geht es nach Präsident Donald Trump, so soll Mulvaney, der bislang das Office of Management and Budget leitet, also Haushaltschef der Regierung ist, ab sofort als Interimsleiter auch an der Spitze der von ihm so gehassten Einrichtung stehen.

Nachdem am Freitag Richard Cordray, der bisherige Direktor des CFPB, seinen Rücktritt angekündigt hatte, ist ein Kampf über dessen Nachfolge entbrannt, der über Macht und Einfluss der wichtigen Behörde entscheiden könnte. Cordray selbst hatte erst wenige Stunden vor dem Rücktritt die bisherige Stabschefin Leandra English zur Stellvertreterin ernannt, um die Zukunft in seinem Sinne zu sichern – doch dann schritt Trump ein und berief kurzerhand seinen eigenen Kandidaten.

Zwei Direktoren? Gericht soll entscheiden

Das Weiße Haus argumentiert, der Präsident habe das Recht, jeden vom Senat bereits bestätigten Mitarbeiter zum geschäftsführenden Direktor einer Behörde zu ernennen, bis ein endgültiger Nachfolger gefunden sei. Dieses Recht stehe auch über der innerhalb der Behörde festgelegten Nachfolgeregelung. English aber sieht das anders: Noch bevor Mulvaney sein Amt antreten konnte, beantragte sie am Sonntagabend eine einstweilige Verfügung vor einem Bezirksgericht in Washington und forderte, das Gericht solle Mulvaney davon abhalten, die Leitung zu übernehmen.

Verbraucherschutzgruppen und Demokraten gaben ihr Recht und sprachen von einer "feindlichen Übernahme". Sie fürchten, der konservative Hardliner werde die Behörde von innen aushölen.

Das CFPB war 2010 im Rahmen der Finanzreform eingeführt worden und als Sieg des linken, Wall-Street-kritischen Flügels der Demokraten um Elizabeth Warren gefeiert worden, der sich damit sogar gegen die Vorbehalte von Barack Obama durchsetzte. Die Einrichtung sollte sich um bislang unzureichend geregelte Felder wie Inkassofirmen und hochverzinste Tageskredite kümmern, aber auch klassische Finanzgeschäfte mit Kreditkarten, Hypotheken und Studentenkredite beobachten.

Unter Cordray hatte das CFPB zahlreiche neue Regulierungen für die Finanzbranche eingeführt, von denen fast jeder Amerikaner, der eine Kreditkarte besitzt oder eine Hypothek aufnimmt, betroffen ist, und milliardenschwere Vergleiche mit Anbietern erzielt. Die Bank Wells Fargo etwa musste 100 Millionen Dollar zahlen, nachdem bekannt geworden war, dass sie Kunden zur Eröffnung zahlloser unnötiger Konten gedrängt hatte.

In der Finanzbranche und bei den Republikanern verhasst

Mit ihrem umfassenden Mandat und der Tatsache, dass nicht der Kongress, sondern die Notenbank für die Finanzierung zuständig ist, war die Einrichtung der Finanzbranche und den Republikanern im Kongress gleichermaßen verhasst. Sie warfen dem CFPB vor, die Industrie mit ihren Regulierungen zu lähmen. Erst vor wenigen Wochen hatte der mehrheitlich republikanische Kongress eine von der Behörde eingeführte Regelung überstimmt, die es Kunden ermöglichen sollte, sich in Sammelklagen gegen Banken zusammenzuschließen.

Seit der Amtsübernahme im Januar hatten mehrere Republikaner den Präsidenten gedrängt, Cordray zu entlassen. Es sei traurig, dass dieser seine eigenen politischen Ambitionen über das Interesse der Verbraucher stelle, hieß es nun am Sonntagabend in einer Stellungnahme des Weißen Hauses zu der von English eingereichten Klage. "Direktor Mulvaney wird die CFPB seriöser und professioneller führen."

"Das CFPB war ein komplettes Disaster", schrieb der Präsident am Wochenende auf Twitter. "Finanzinstitute sind zerstört worden und konnten der Öffentlichkeit nicht dienen. Wir werden sie wieder zum Leben erwecken!" Der Präsident habe einen geschäftsführenden Direktor ernannt, der es sich zum Ziel gesetzt habe, die Behörde zu zerstören, schrieb Elizabeth Warren ebenfalls auf Twitter. Trump habe die Behörde mit seiner Entscheidungen in eine "Wolke der Ungewissheit gehüllt".. Mulvaney solle nicht handeln, bis die Gerichte entschieden hätten.



Ausgestanden war der Streit damit nicht. Leandra English wandte sich in einer E-Mail am Montag selbst an die rund 1.600 Mitarbeiter der Behörde. "Ich hoffe, alle hatten ein schönes Thanksgiving", schrieb sie darin. Sie wolle den Angestellten für ihre Dienste danken. Unterzeichnet war die Nachricht mit "geschäftsführende Direktorin". Auch Wikipedia führte sie am Montag als Behördenchefin, bevor es später hieß, die Funktion werde derzeit zwischen beiden ausgefochten.

Die Antwort von Mulvaney ließ nicht lange auf sich warten. "Mir ist bekannt geworden, dass Ms. English sich in einem Versuch an Sie gewandt hat, bestimmte Pflichten des geschäftsführenden Direktors auszuüben" – das sei "unglücklich", so Mulvaney, aber in der heutigen Atmosphäre sicher nicht überraschend. "Bitte ignorieren sie alle Anweisungen, die sie von Ms. English erhalten". Er habe Donuts dabei, schloss Mulvaney sein Schreiben. "Kommen Sie doch bitte vorbei und holen Sie sich einen ab."