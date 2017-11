"Alle Parteien der Koalition haben die Rolle des deutsch-französischen Paares als Motor Europas betont", sagte der französische Präsident Emmanuel Macron mit Blick auf den zurückliegenden Bundestagswahlkampf in Deutschland. Er sprach auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Pariser Élysée-Palast. Macron hielt es für nötig, die künftigen Koalitionspartner in Berlin daran zu erinnern, dass sie keinen Sand ins Getriebe des deutsch-französischen Motors streuen sollten. "Gegenüber dem Euro-Skeptizismus dürfen wir nicht schüchtern sein. Die Neubegründung des europäischen Projekts ist nötig und dringend", sagte Macron. Er betonte, dass das jetzt beginnende Jahr für die Zukunft der Europäischen Union entscheidend sei.

Macron nahm damit zum ersten Mal seit seiner vielbeachteten Europa-Rede Ende September an der Pariser Sorbonne-Universität zu den Reaktionen in Berlin Stellung. Macron hatte in seiner Rede zahlreiche Vorschläge zum Ausbau der Europäischen Union und der Eurozone gemacht, von der Aufstellung einer europäischen schnellen Eingreiftruppe bis zur Einrichtung eines Eurohaushalts, den ein Europarlament absegnen solle. Seither aber hatte Macron geschwiegen und zwar nicht zuletzt auf Geheiß von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die in Europa um Geduld angesichts der langwierigen Berliner Koalitionsverhandlungen gebeten hatte. Ist Macron also mit seiner Geduld am Ende?

Steinmeier wollte den französischen Präsidenten beschwichtigen. "Ich bin mir sicher, dass der Schwung der Sorbonne-Rede von einer neuen Bundesregierung aufgenommen werden wird", sagte der Bundespräsident in Paris. Doch dass deshalb auf ein neues deutsch-französisches Einverständnis noch lange kein Verlass ist, wusste auch Steinmeier: "Wir ringen noch um die Wege aus der europäischen Krise."

Jetzt bloß nicht ohne Paris entscheiden

Macron aber hat heute allen Anlass zu glauben, dass die zukünftigen Koalitionäre in Berlin diesen Ringkampf um die europäische Zukunft schnell und schmerzlos beenden wollen. Und zwar ohne weiter mit Paris zu sprechen. "Ich hoffe, dass die Koalitionäre der Notwendigkeit Rechnung tragen werden, dass sie, was die Zukunft Europas betrifft, über einen geeigneten Spielraum in den Verhandlungen verfügen müssen", mahnte erst vor zwei Tagen der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire nach Gesprächen mit Vertretern von CDU, FDP und Grünen in Berlin. Macron hatte Le Maire als Kundschafter nach Berlin entsandt, um die Temperatur bei den Koalitionsgesprächen zu messen. Das Ergebnis aber erscheint aus französischer Sicht wenig befriedigend. Le Maire bot in Berlin "wöchentliche Regierungstreffen" zur Zukunft der Eurozone an – damit die deutschen Koalitionäre jetzt bloß keine Vorentscheidungen ohne Paris treffen.

Es geht für Macron um viel. Er zieht derzeit in Frankreich im hohen Tempo Strukturreformen durch, welche die Wirtschaft des Landes auf Dauer stärken können, aber für viele seiner Wähler, insbesondere im linken Spektrum, schmerzhaft sind. Schon haften ihm seine politischen Gegner das Etikett an, ein "Präsident der Reichen" zu sein, etwas davon wird kleben bleiben. Umso mehr braucht Macron Erfolge in Europa, um die eher proeuropäischen Linken in seiner Gefolgschaft zu versöhnen. Auch deshalb hat er jetzt einen proeuropäischen Ex-Sozialisten, den bisherigen Regierungssprecher Christophe Castaner, als ersten Chef seiner Partei En Marche! nominiert. Viel wichtiger für seine Europa-Strategie aber ist der erhoffte Rückhalt in Berlin.

Der schien bis zu den Bundestagswahlen eine klare Sache zu sein. Dann kam Jamaika. Wie unsicher man sich im Élysée-Palast heute angesichts der neuen Koalitionsperspektiven in Berlin ist, zeigte sich auch auf der Pressekonferenz der beiden Präsidenten. Traditionell dürfen die Journalisten dort Fragen stellen. Mitarbeiter des deutschen Bundespräsidialamts hatten auch schon angeregt, dass sich die deutschen Journalisten auf einen Fragesteller einigen mögen. Gesagt, getan. Doch dann wandten sich Macron und Steinmeier nach ihren kurzen Vorträgen brüsk von der Presse ab und verschwanden hinter den bunten Gemälden aus der Kolonialzeit, die den Pressesaal schmückten. Als wäre ihnen Jamaika schon bunt genug.