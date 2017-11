Die Nachricht, dass Robert Mugabe nach 37 Jahren Präsidentschaft endlich zurücktritt, führte zu einem Freudentaumel unter den Simbabwern, wortwörtlich. Die Menschen tanzten und feierten auf der Straße. Die Hoffnung auf einen Neuanfang für das Land ist groß. Viel zu lange haben die Menschen unter dem Tyrannen Mugabe, seiner Ehefrau und seinen Getreuen gelitten. Nun soll Emmerson Mnangagwa Simbabwe in die Zukunft führen. Aber wer ist dieser Mann? Und ist er die richtige Person für diese Aufgabe?

Emmerson Dambudzo Mnangagwa wurde am 15. September 1942 geboren – in dem Jahr, in dem sein Vorgänger Robert Mugabe 18 Jahre alt wurde. Und obwohl die beiden fast zwei Jahrzehnte trennen, brachte sie der Unabhängigkeitskampf zusammen und machte sie zu politischen Partnern. Wie kaum andere politische Führer sind die beiden durch eine extrem lange politische Zusammenarbeit miteinander verbunden. Am Ende allerdings endete diese Symbiose auf dramatische Weise. So viel steht fest: Emmerson Mnangagwa hat den Niedergang seines Vorgängers akribisch seit Jahren geplant. In dessen Schatten der Macht hat er auf den richtigen Moment gewartet, um dann zuzuschlagen. Mit seiner heutigen Wahl zum Präsidenten hat er damit eine Epoche beendet, die Simbabwe in eine tiefe Krise gestürzt hatte.

Mnangagwa wird in Simbabwe auch ED genannt. Er stammt aus einer Farmerfamilie, wie viele Männer seiner Generation. Sein Vater kämpfte gegen koloniale Gesetze und zog aus dem früheren Rhodesien ins heutige Sambia, wo er längere Zeit lebte. Die politischen Erfahrungen seiner Familie prägten auch den jungen Emmerson.

Strenge Pflichterfüllung

Angetrieben von dem Wunsch, die Region von unterdrückerischen Regierungen und den Weißen zu befreien, trat Mnangagwa mit 20 Jahren in die Afrikanische Volksunion von Simbabwe, die ZAPU, ein. Kurz darauf ging er nach China, wo er an der Universität Peking politisch und militärisch geschult wurde. Hier studierte er nicht nur den Marxismus, sondern wurde auch im Kampf an der Waffe ausgebildet. Nach seiner Rückkehr nach Afrika gründete er mit anderen Kadern eine Gruppe, die Waffen nach Rhodesien schmuggelte und Unterstützer für den Guerillakrieg anwarb. Sie nannten sich "Krokodil-Gruppe" und ED erhielt den Spitznamen "das Krokodil". Die Männer waren berüchtigt für ihre langen Fußmärsche von einer Stadt zur nächsten, für ihre strenge Pflichterfüllung und dafür, dass sie ihre Angriffe im Verborgenen planten, ausführten und lange Zeit unter dem Radar der Kolonialmacht agierten.



Zu ihren Attacken gehörte unter anderem die Sabotage eines Zugs in Fort Victoria. Außerdem waren sie für den Tod eines weißen Farmers verantwortlich. Doch irgendwann flog die Gruppe auf und der Guerillakämpfer ED wurde verhaftet. Unter Folter gestand er seine Beteiligung an den Angriffen und wurde dafür zu zehn Jahren Haft verurteilt. Anderen Mitgliedern der Krokodil-Gruppe erging es schlimmer: Sie wurden mit dem Tod durch Erhängen bestraft.

Die Zeit im Gefängnis nutzte Mnangagwa, um Jura zu studieren. Im Gefängnis traf er auch Robert Mugabe. Hinter Gittern startete gewissermaßen ihre politische Zusammenarbeit.