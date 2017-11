Simbabwes abgesetzter Vizepräsident Emmerson Mnangagwa ist in das südafrikanische Land zurückgekehrt. "Ja, er ist zurück", verlautete aus Mnangagwas Umfeld. Mnangagwa gilt als zentrale Figur in dem Machtkampf, der mit dem Einschreiten des Militärs am Mittwoch eskaliert war. Seitdem steht Präsident Robert Mugabe unter Hausarrest.

Mnangagwa gilt als möglicher Nachfolger für das Präsidentenamt. Der Staatschef hatte ihn kurz vor dem Einschreiten des Militärs abgesetzt. Mugabe hatte als seine Nachfolgerin eigentlich seine Ehefrau Grace vorgesehen. Sie ist im Volk sehr unbeliebt, auch das Militär lehnt sie strikt ab. Anders Mnangagwa: Ihm werden beste Verbindungen zum Militär nachgesagt.

Mugabe selbst hatte sich in der Nacht mit Generälen getroffen. Dabei beharrte er darauf, im Amt zu bleiben. "Er weigert sich zurückzutreten", sagte ein Armeeangehöriger nach dem Treffen.

Unterdessen meldete das simbabwische Militär, mehrere Vertraute Mugabes seien festgenommen worden. "Wir haben einige der Kriminellen gefasst, andere sind derweil noch auf freiem Fuß", teilte das Militär mit. Die Führung machte keine näheren Angaben zu den festgenommenen Personen. Augenzeugen zufolge hatten Soldaten am Mittwoch den Finanzminister Ignatius Chombo festgenommen.