Bei einer Anhörung vor dem Untersuchungsausschuss des Senats zu Kriminalität und Terrorismus sind Anwälte von Facebook, Twitter und Google über mehrere Stunden zu dem Verdacht der Einmischung Russlands in den Präsidentschaftswahlkampf 2016 befragt worden. Facebooks leitender Rechtsvertreter Colin Stretch äußerte dabei die Einsicht, dass das weltgrößte Online-Netzwerk mehr hätte unternehmen können, um die Machenschaften zu stoppen. "Im Rückblick hätten wir eine breitere Linse haben sollen", sagte er. "Es gab Signale, die wir verpasst haben." Aus Russland stammende Facebook-Beiträge zur Beeinflussung der US-Politik sind dem Unternehmen zufolge weit zahlreicher als bislang angenommen.

Den Fragen der Abgeordneten mussten sich auch die Anwälte von Twitter und Google stellen. Doch die Senatoren konzentrierten sich hauptsächlich auf Facebook, da die Plattform eine größere Reichweite besitzt. Stretch versprach Konten zu löschen, die mit falschen Namen angemeldet worden seien. "Wir sind tief besorgt angesichts all dieser Bedrohungen", sagte Stretch während der Anhörung. "Dass ausländische Akteure, die sich hinter falschen Accounts verbergen, unsere Plattform und andere Internetdienste missbraucht haben, um Spaltung und Zwietracht zu säen, und unseren Wahlprozess zu untergraben, ist ein Angriff auf die Demokratie und verletzt all unsere Werte."

Auch Sean Edgett, Chef der Rechtsabteilung bei Twitter, räumte ein, dass der Kurzmitteilungsdienst künftig wachsamer sein müsse. "Wir stimmen zu, dass wir noch besser werden müssen, um es zu verhindern", sagte er angesichts automatisch generierter Inhalte.

Der Senator und Ausschutzvorsitzende Lindsey Graham sagte, die russische Regierung sei "tief verstrickt in die Manipulation von Webseiten sozialer Medien". Manipulationen von sozialen Medien durch ausländische Regierungen oder Extremisten seien "eine der größten Herausforderungen für die amerikanische Demokratie".

Das Ausmaß ist viel größer als bisher angenommen

US-Medien hatten zuvor berichtet, dass die russischen Manipulationsversuche im Internet zur Präsidentschaftswahl weitaus stärker gewesen seien als bislang angenommen. Zwischen Juni 2015 und August 2017 platzierte die mutmaßlichen "Troll"-Fabrik Internet Research Agency aus St. Petersburg rund 80.000 Posts. Das geht aus einer Facebook-Stellungnahme für den US-Kongress hervor. Diese Beiträge von teils gefälschten Nutzerprofilen könnten den Informationen nach rund 126 Millionen Nutzer erreicht haben. Die Zahl ist bedeutend, denn in den USA sind etwa doppelt so viele Menschen wahlberechtigt.

Twitter machte Insidern zufolge 2752 dubiose Profile aus Russland aus und damit ebenfalls weit mehr als bislang bekannt. Zunächst war von gut 200 die Rede. Diese Nutzerkonten, die ebenfalls zur russischen Internet Research Agency zurückverfolgt worden seien, seien nun gesperrt und ihre Namen an die US-Behörden weitergeleitet worden. Experten zufolge beschäftigt die Fabrik Hunderte sogenannte Trolle, die über die falschen Profile Kommentare auf sozialen Netzwerken verbreiten.

Der Internetriese Google erklärte am Montag erstmals öffentlich, ebenfalls manipulative Inhalte dieser Art auf seinen Plattformen entdeckt zu haben. Wie bei Facebook stünden auch diese mit der in St. Petersburg sitzenden Einrichtung Internet Research Agency in Verbindung, erklärten die ranghohen Google-Vertreter Kent Walker und Richard Salgado im offiziellen Blog des Unternehmens. Dabei handele es sich aber um "begrenzte Aktivitäten".

Auf der Videoplattform Youtube, die zu Google gehört, wurden demnach 18 seither gesperrte Kanäle gefunden, die "wahrscheinlich" mit der russischen Kampagne verbunden seien. Insgesamt wurden dort rund 1100 englischsprachige Videos hochgeladen, die in den 18 Monaten vor der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten etwa 309.000 Mal angeklickt wurden.

Am Mittwoch sollen die Anwälte erneut befragt werden. US-Geheimdienste waren zu dem Schluss gekommen, die russische Regierung habe eine Beeinflussung des Wahlkampfs zugunsten des jetzigen Präsidenten Donald Trump angeordnet. So sollen Hacker peinliche oder belastende E-Mails aus dem Lager von Trumps Kontrahentin Hillary Clinton ausgespäht und veröffentlicht haben. Zudem soll im Auftrag Russlands Anti-Clinton-Propaganda in sozialen Netzen verbreitet worden sein.

Russland weist die Vorwürfe zurück. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, es habe keine Kooperation zwischen seinem Wahlkampfteam und der Moskauer Regierung gegeben. Mehrere US-Ermittlergruppen befassen sich mit den Vorgängen.