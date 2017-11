So deutlich wie nie zuvor haben zwei frühere republikanische US-Präsidenten den Amtsinhaber Donald Trump charakterliche Schwäche vorgeworfen. "Er ist ein Angeber", sagte George H. W. Bush, der von 1989 bis 1993 Präsident war. Auch sein Sohn George W. Bush (2001 bis 2009) kritisiert ihn scharf.

Bush Senior sagte dem Historiker Mark Updegrove, er halte Trump für jemanden, der nur darauf bedacht sei, sein eigenes Ego zu füttern. Sein Sohn sagte über Trump, dass "dieser Kerl nicht weiß, was es bedeutet, Präsident zu sein". Zudem warf er ihm vor, öffentlichen Zorn anzufachen. Vater und Sohn äußerten die Auffassung, der aktuelle US-Präsident habe die Republikanische Partei "zersprengt".

Die beiden ehemaligen Präsidenten äußerten sich in dem neuen Buch The last Republicans ("Die letzten Republikaner") von Updegrove, das am 14. November auf den Markt kommen soll. Bereits zuvor gab der Autor Einblicke in Interviews mit den beiden Ex-Präsidenten, aus denen der TV-Sender CNN und die New York Times zitierten. Keiner der beiden Bushs hat demnach bei der US-Wahl vor rund einem Jahr für Trump gestimmt: Der Vater entschied sich für die Demokratin Hillary Clinton, der Sohn für "keinen der Genannten".

"Ich mag ihn nicht"

Der Titel von Updegroves Buch ist laut einem Bericht der New York Times von einem Zitat Bush Juniors inspiriert. Während des US-Wahlkampfs 2016 sagte Bush dem Autor demnach, er sei besorgt, er könnte möglicherweise der letzte republikanische Präsident gewesen sein. Nach Updegroves Einschätzung bezog sich das Zitat laut dem Bericht auf einen damals noch wahrscheinlichen Wahlsieg Hillary Clintons; nach Trumps Sieg habe er nun jedoch etwas Doppeldeutiges, sagte Updegrove dem Blatt: Wenn man sich die Werte betrachte, die die Bushs oder auch der ehemalige republikanische Präsident Ronald Reagan (1981-1989) teilten, "stehen diese in starkem Kontrast zu den Werten, für die die Republikanische Partei heute steht".

George W. Bush beklagte gegenüber Updegrove der Zeitung zufolge Trumps mangelnde Bescheidenheit. In der Bush-Familie habe dieser Charakterzug eine gewisse Tradition und werde von einem Präsidenten auch erwartet, bei Trump könne man sie jedoch nicht erkennen, sagte Bush.



Deutlicher wurde Bush Senior. "Ich mag ihn nicht", sagte er Updegrove demnach im Mai 2016 über Trump. "Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich weiß, er ist ein Angeber." Daher sei er selber nicht zu begeistert, wenn er sich Trump als Führer des Landes vorstelle. Nicht der Dienst an der Öffentlichkeit motiviere Trump, sondern er sei anscheinend von einem "gewissen Ego" angetrieben, sagte Bush.