Die britische Premierministerin Theresa May hat Gavin Williamson zum neuen Verteidigungsminister ernannt. Das gab der britische Regierungssitz in der Downing Street bekannt. Der 41 Jahre alte Tory-Politiker tritt die Nachfolge von Michael Fallon an, der am Mittwoch wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung unerwartet zurückgetreten war. Fallon soll einer Journalistin vor 15 Jahren während eines Dinners am Rande eines Parteitages mehrfach ans Knie gefasst haben.

Williamson war einst persönlicher Assistent von Mays Vorgänger David Cameron. Zuletzt hatte der neue Verteidigungsminister den einflussreichen Posten des Chief Whip (Einpeitscher) inne. Die Whips sind dafür zuständig, für Fraktionsdisziplin bei wichtigen Abstimmungen zu sorgen. Gerüchteweise nutzen sie dafür auch Informationen über Verfehlungen von Abgeordneten, wie beispielsweise den Vorfall, über den Fallon nun gestolpert ist. Williamson sitzt seit 2010 für den mittelenglischen Wahlkreis South Staffordshire im britischen Unterhaus.

In den vergangenen Tagen war eine Reihe von Missbrauchsvorwürfen gegen britische Politiker laut geworden. Premierministerin May lud die Parteichefs für Anfang kommender Woche zu einem Treffen ein, um einen einheitlichen Beschwerdeweg für derartige Fälle festzulegen.

Weitere Vorwürfe gegen britische Politiker

Fallons Rücktritt erhöht den Druck auf Mays Kabinettschef Damian Green. Er soll einer Journalistin während eines Pub-Besuchs ans Knie gefasst und ihr später eine anzügliche Nachricht geschickt haben. Green streitet das vehement ab.

Fast täglich tauchen in den britischen Medien neue Vorwürfe gegen Politiker auf. So soll ein Staatssekretär seine Assistentin zum Kauf von zwei Vibratoren in einen Sex-Shop geschickt haben. In der oppositionellen Labour-Partei gibt es sogar einen Vergewaltigungsvorwurf, dem jetzt nachgegangen wird.

Die von Fallon betatschte Journalistin fiel aus allen Wolken. "Das ist ja wohl der absurdeste Rücktritt eines Ministers", sagte Julia Hartley-Brewer dem Nachrichtensender Sky News. Es müsse noch etwas anderes dahinterstecken. Schon zuvor hatte die Journalistin über den Vorfall aus dem Jahr 2002 berichtet. Nachdem Fallon ihr Knie berührt habe, habe sie ihm Schläge angedroht. Dann habe er sie in Ruhe gelassen. "Meine Knie blieben intakt."