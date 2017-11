Die Machtübergabe im Gazastreifen ist um mindestens eine Woche verschoben worden. Die radikalislamische Hamas sollte eigentlich die Regierungsgeschäfte bis Freitag an die gemäßigte Fatah abgeben, darauf hatten sich Vertreter beider Seiten im Oktober unter Vermittlung Ägyptens geeinigt. Die Hamas weigere sich aber, ihre Waffen abzugeben, sagte der Fatah-Chefunterhändler Assam al-Ahmad. Die Machtübergabe sei nun laut Vertretern der Hamas und dem Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas auf den 10. Dezember vertagt. Es wäre nicht das erste Mal, sollte die Friedensvereinbarung zwischen den beiden rivalisierenden Palästinenserorganisationen scheitern.

Die Hamas hat außerdem Mitarbeiter der Fatah davon abgehalten, zu ihren Arbeitsplätzen in Gaza zu gelangen. Dem Friedensabkommen nach sollten die Fatah-Mitarbeiter ihre Stellen in der Verwaltung im Gazastreifen zurückbekommen, was mit den rund 43 000 Hamas-Mitarbeitern passieren soll, bleibt weiterhin unklar. Es sei unverantwortlich, dass Fatah ihre Arbeit aufnehmen will, bevor die Zukunft der Hamas-Angestellten geklärt sei, sagte die Hamas. Eine Delegation des ägyptischen Geheimdienstes ist in Gaza und bemüht sich, zwischen beiden Seiten zu vermitteln.

Die Hamas kontrolliert den Gazastreifen seit 2007. Zuvor hatte sie sich dort in bewaffneten Auseinandersetzungen gegen die Fatah von Palästinenserpräsident Abbas durchgesetzt. Die Fatah regiert bisher nur im israelisch besetzten Westjordanland. Im September hatte die Hamas dann verkündet, bereit für eine Versöhnung zu sein: Sie lade die international anerkannte Abbas-Regierung dazu ein, "in den Gazastreifen zu kommen und ihre Aufgaben sofort zu übernehmen".

Hamas, Fatah und elf weitere Gruppierungen hatten sich daraufhin auf ein Friedensabkommen geeinigt. Dabei ist auch die Zukunft der Essedin-al-Kassam-Brigaden unklar, der bewaffnete Arm der Hamas. Der palästinensische Präsident hatte mehrfach betont, keine weitere militärische Autorität neben der Fatah dulden zu wollen. Das Abkommen sieht auch vor, dass im kommenden Jahr ein Parlament und ein Präsident gewählt werden.