Sigmar Gabriel (SPD) hat offenbar eine Reise in den Irak abgesagt, weil die Zentralregierung in Bagdad einen Besuch im Kurdengebiet blockiert hat. Selbst eine Intervention von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei Regierungschef Haider al-Abadi habe den Abstecher des deutschen Außenministers in den Nordirak nicht ermöglichen können, berichtete der Spiegel.

Im Nordirak sind 140 deutsche Soldaten stationiert, die Gabriel damit nicht besuchen konnte. Die Bundeswehrtruppe bildet kurdische Soldaten für den Kampf gegen die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) aus. Gabriel ist in der Bundesregierung der federführende Minister für die Mandatierung der Bundeswehreinsätze.



Die Kurden hatten im September in einem Referendum mit großer Mehrheit für die Unabhängigkeit vom Irak gestimmt. Daraufhin isolierte die Zentralregierung die Region und rückte in Gebiete vor, die zuvor unter Kontrolle der Kurden waren.



Besuch unerwünscht

Gabriel wollte sich bei der Reise ein Bild von der Lage machen und dafür sowohl Bagdad als auch die Kurden-Hauptstadt Erbil besuchen. Die Zentralregierung signalisierte ihm vor der Reise laut Spiegel aber, dass der Besuch unerwünscht sei. Das Auswärtige Amt wollte den Bericht am Donnerstag nicht kommentieren. Auch von der irakischen Regierung war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Die erste Beratung über eine dreimonatige Verlängerung des Einsatzes im Nordirak fand am Mittwoch im Bundestag statt. Gabriel setzte sich dabei für eine Fortsetzung ein: "Eine Beendigung zum jetzigen Zeitpunkt würde das Signal senden, dass wir den Irak sich selbst überlassen", sagte er.



Die Abstimmung über die vorübergehende Verlängerung des Einsatzes soll Mitte Dezember stattfinden. Im März muss der Bundestag dann erneut entscheiden – sofern es bis dahin eine neue und nicht nur eine geschäftsführende Regierung in Deutschland gibt.