Zwei Explosionen von Bombardements seien am Freitagabend nahe des Gebäudes des Verteidigungsministerium zu hören gewesen, berichteten Zeugen der Deutschen Presse-Agentur. Das Ministerium stehe unter Kontrolle der Huthi-Rebellen, man habe Rauch aufsteigen sehen. Bei einem dritten Luftangriff auf eine Wohngegend in der Nähe des Ministeriums wurden demnach mindestens acht Menschen verletzt und zwei Häuser teilweise zerstört. Helfer suchten unter den Trümmern nach Überlebenden.

Das Verteidigungsministerium in Sanaa war bereits in der Vergangenheit mehrfach von der Militärkoalition angegriffen worden. Die Lage in der Region ist angesichts wachsender Konflikte zwischen dem sunnitischen Saudi-Arabien und dem schiitischen Iran äußerst angespannt. Beide Länder stehen im Konflikt im Jemen auf entgegengesetzten Seiten. Während Teheran die schiitischen Huthi-Rebellen unterstützt, die Jemens Hauptstadt Sanaa und große Teile des Landes kontrollieren, führt Riad seit März 2015 eine arabische Militärkoalition an, um Jemens Präsidenten Abd Rabbo Mansur Hadi zurück an die Macht zu bringen.

Nachdem die Huthis, die weite Teile vor allem im Norden des Landes kontrollieren, vor einer Woche eine Rakete auf den internationalen Flughafen von Riad abfeuerten, hat die Koalition ihre Angriffe auf Stellungen der Rebellen verstärkt. Die Vereinten Nationen hatten zuletzt scharfe Kritik an Saudi-Arabiens Einsatz im Jemen geübt. Das Königreich hatte als Reaktion auf einen Raketenangriff der Huthi-Rebellen eine Blockade über die Flug- und Seehäfen des Bürgerkriegslandes verhängt.



Warnung vor großer Hungersnot

Die jüngste Blockade der Flug- und Seehäfen mache das Elend der Zivilbevölkerung untragbar, berichteten UN-Organisationen. Seit vergangenem Wochenende konnten keinerlei Hilfsgüter für die rund 27 Millionen Einwohner mehr ins Land gebracht werden. Die UN und Hilfsorganisationen hatten in dieser Woche vor einer der weltweit größten Hungerkatastrophen im Jemen gewarnt.



Deutschland werde seine finanzielle Hilfe, die über das UN-Kinderhilfswerk Unicef bereitgestellt wird, auf 20 Millionen Euro verdoppelt, bestätigte der Bundesentwicklungsminister Gerd Mülle. Die zusätzliche Hilfe solle insbesondere für die Trinkwasser- und Sanitärversorgung der Flüchtlinge in dem Nahost-Staat genutzt werden, sagte der CSU-Politiker der Passauer Neuen Presse.

Insgesamt werde das Bundesministerium in diesem Jahr mehr als 70 Millionen Euro für den Jemen bereitstellen." Das Leid der Menschen im Jemen ist unfassbar, und es droht, noch sehr viel schlimmer zu werden", sagte Müller der Zeitung. Unicef teilte unterdessen mit, dass die Lagerbestände an Treibstoff und Impfstoff bereits in einem Monat aufgebraucht sein könnten. Nach zwei Jahren Bürgerkrieg sind im Jemen Millionen Menschen vom Hungertod bedroht.