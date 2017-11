In und um Barcelona hat erneut ein Generalstreik begonnen. Im Zuge der Arbeitsverweigerung haben Unabhängigkeitsbefürworter Straßen, Autobahnen und Gleise blockiert. Mehr als 50 Straßen in der Region, darunter wichtige Autobahnen, seien blockiert worden, teilte die katalanische Straßenverkehrsbehörde mit.

Seit dem umstrittenen Referendum am 1. Oktober ist es der zweite große Streik dieser Art. Zu dem Streik aufgerufen hatte die Gewerkschaft CSC, die eine Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien unterstützt. Mit der Aktion will die Gewerkschaft gegen Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt und gegen ein Dekret der Zentralregierung in Madrid protestieren, welches eine einfachere Verlegung von Firmensitzen aus Katalonien ermöglicht.

Unterstützung für die Protestaktion kam von der größten katalanischen Bildungsgewerkschaft Ustec sowie den Gruppierungen Katalanische Nationalversammlung und Omnium Cultural, deren Chefs inhaftiert sind.

Streiks aus politischen Motiven sind nach spanischem Recht verboten. Angesichts der politischen Krise in Katalonien hat der Streik jedoch politische Züge: Demonstranten trugen Flaggen und Spruchbänder der Unabhängigkeitsbewegung und forderten die Freilassung ehemaliger katalanischer Regierungsmitglieder und von Vertretern der Zivilgesellschaft.

Der Streik führte zu schweren Verkehrsbehinderungen. Auf den Straßen in die Regionalhauptstadt Barcelona bildeten sich lange Staus. Busse und Bahnen boten teilweise nur einen Notdienst an. Der Betrieb in Geschäften und Unternehmen schien dennoch weitgehend normal zu laufen.



Neuwahlen sollen Stabilität bringen

Nach dem Referendum und einer einseitigen Unabhängigkeitserklärung Kataloniens hatte die spanische Regierung die Regionalregierung abgesetzt und die Verwaltung der autonomen Region übernommen. Mehrere katalanische Politiker wurden unter dem Vorwurf der Rebellion in Haft genommen. Für den 21. Dezember wurden Neuwahlen in der autonomen Region angesetzt.

Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy verspricht sich von den Neuwahlen in Katalonien eine Rückkehr zu Normalität und Gesetzestreue. "Ich hoffe, dass die Wahlen ein neues politisches Zeitalter der Koexistenz eröffnen, in dem die Gesetze geachtet werden und sich die Wirtschaft Spaniens erholt", sagte Rajoy im Parlament in Madrid.