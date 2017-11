US-Präsident Donald Trump hat im südkoreanischen Parlament für ein entschlossenes Vorgehen gegen Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm geworben, aber auch Kooperationsbereitschaft signalisiert. "Trotz aller Verbrechen, die Ihr gegen Gott und den Menschen verübt habt, werden wir einen Weg in eine viel bessere Zukunft anbieten", sagte Trump.



An den nordkoreanischen Führers Kim Jong Un gewandt, sprach Trump: "Deine Waffen machen dich nicht sicherer. Sie gefährden dein Regime. Nordkorea ist nicht das Paradies, das dein Großvater sich vorgestellt hat."



Die USA suchten zwar keine Konfrontation, "aber wir werden niemals davor davon laufen", sagte Trump. "Wir werden es nicht zulassen, dass Amerika oder seine Verbündeten erpresst oder angegriffen werden." Der US-Präsident forderte internationale Unterstützung für seinen Kurs ein: "Alle verantwortlichen Länder müssen ihre Kräfte bündeln, um Nordkoreas brutales Regime zu isolieren."

Trump rief die UN-Vetomächte China und Russland auf, sich dem Atom- und Raketenprogramm des kommunistischen Landes entgegenzustellen. "Ihr könnt nicht unterstützen, Ihr könnt nicht beliefern, Ihr könnt es nicht hinnehmen", sagte der US-Präsident. In Nordkorea herrsche eine grausame Diktatur, die Menschen unterdrücke.

Trump befindet sich derzeit auf einer knapp zweiwöchigen Asien-Reise. Nach seinen Stationen in Japan und Südkorea wird er am Mittwoch in China erwartet. Zentrales Thema seiner Reise ist die Bedrohung durch Nordkoreas Waffenprogramme.

Flug zur DMZ klappt nicht

Am Morgen hatte Trump einen überraschenden Flug in die demilitarisierte Zone (DMZ) zwischen Süd- und Nordkorea abgebrochen. Das Weiße Haus gab als Grund schlechtes Wetter an. Zum Zeitpunkt des Fluges habe dichter Nebel geherrscht.

Trumps Hubschrauber kehrte laut mitreisenden Reportern am frühen Morgen um. Der Präsident habe eine Stunde in seinem Wagen auf besseres Wetter gehofft, dann kehrte seine Kolonne nach Seoul zurück. "Ich denke, dass er sehr enttäuscht ist", sagte Trumps Sprecherin Sarah Sanders.

Vor der Reise war mitgeteilt worden, der Präsident werde wohl nicht in die DMZ kommen. Frühere Präsidenten hatten die Pufferzone zwischen den beiden verfeindeten Ländern besucht. Sprecherin Sanders hatte vor der Reise gesagt, die Besuche in der DMZ seien "schon ein wenig zum Klischee geworden, ganz ehrlich". Nun hieß es, der Flug in die DMZ sei aus Sicherheitsgründen geheimgehalten worden.



Trump wollte den Angaben zufolge gemeinsam mit Südkoreas Präsident Moon Jae In die DMZ besuchen. Es wäre laut der US-Regierung das erste Mal gewesen, dass die Präsidenten beider Länder gemeinsam das schwer gesicherte Gebiet besucht hätten.

In den vergangenen Monaten hatten sich die Spannungen in der Region deutlich verschärft, nachdem Nordkorea mehrfach Raketen getestet und damit gegen UN-Resolutionen verstoßen hatte.