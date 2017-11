Der libanesische Ministerpräsident Saad al-Hariri, der während seines Aufenthalts in Saudi-Arabien unter bislang ungeklärten Umständen zurückgetreten ist, will nach Angaben der französischen Regierung zusammen mit seiner Familie nach Frankreich ausreisen. Aus seinem Umfeld hieß es, Hariri will den Flug innerhalb der nächsten 48 Stunden antreten, um anschließend nach Beirut zurückkehren und dort seinen Rücktritt offiziell einzureichen.

Libanon erwartet Hariri zurück

Saudi-Arabien und insbesondere Kronprinz Mohammed bin Salman wird vorgeworfen, Hariri am 4. November zum Rücktritt gezwungen zu haben und den libanesischen Regierungschef seitdem gegen seinen Willen in der saudiarabischen Hauptstadt Riad festzuhalten. Libanons Präsident Michel Aoun dringt seit Tagen auf seine Rückkehr und weigert sich, seinen Rücktritt anzunehmen, solange er seinen Premier nicht persönlich in Beirut gesprochen hat.

Hariri hatte während seiner Rücktrittserklärung angegeben, er fürchte im Libanon um sein Leben. Sein Land werde von der schiitischen Hisbollah-Bewegung und ihrer Schutzmacht Iran dominiert, sagte Hariri und beschuldigte die beiden, einen Anschlag auf ihn zu planen – so wie auf seinen Vater Rafik Hariri. Dieser war im Februar 2005 als Ministerpräsident bei einem Bombenanschlag in Beirut getötet worden, hinter dem die Hisbollah und Syrien vermutet werden. Sein Sohn Saad ging später jedoch wiederholt eine Koalition mit der Hisbollah ein.

"Hariri kann selbst entscheiden"

Kurz danach hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Hariri und seiner Familie angeboten, nach Paris zu kommen. Am Rande der Weltklimakonferenz in Bonn berichtete Macron, er habe mit dem Premier und dem saudischen Außenminister darüber gesprochen. Es sei wichtig, Befürchtungen aus dem Weg zu räumen, Saudi-Arabien habe Hariri gefangen genommen. Bei seiner Offerte handele es sich um eine Einladung "für einige Tage" und nicht um ein "politisches Exil".

Nach Aussage des saudischen Außenministers Adel al-Dschubair kann Hariri selbst über seine Rückkehr in den Libanon entscheiden. Es sei ja auch sein Entschluss gewesen, von seinem Amt zurückzutreten. "Hariri wird vor einer Rückkehr die Sicherheitslage im Libanon prüfen", sagte Al-Dschubair und verwies auf die Dringlichkeitssitzung der Arabischen Liga, die am Samstag über die Libanon-Krise beraten will. Aus Beirut hieß es, Hariri werde wohl am Sonntag in den Libanon zurückkehren.