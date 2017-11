Die ehemalige venezolanische Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Díaz hat den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag dazu aufgefordert, gegen Präsident Nicolás Maduro und weitere Regierungsvertreter zu ermitteln. Die Funktionäre hätten Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt, sagte Ortega. Unter anderem seien sie für Tausende Morde durch Sicherheitskräfte, Folter und willkürliche Verhaftungen verantwortlich.

"Nicolás Maduro und seine Regierung sollen für ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezahlen, genauso, wie für den Hunger, das Elend und die Not, die sie über das venezolanische Volk gebracht haben", sagte sie vor dem Gericht vor Reportern. Sie wende sich an den Internationalen Strafgerichtshof, da es in Venezuela nicht möglich sei, "diese Leute zu bestrafen". Die regierende sozialistische Partei habe die Justiz vollständig übernommen.



Vorwürfe: Korruption, Folter und 8.000 Morde

Sie habe etwa 1.000 Beweisstücke vorgelegt und fordere einen internationalen Haftbefehl gegen Maduro, sagte Ortega. Unter den Dokumenten seien forensische Berichte, Augenzeugeninterviews und Expertenaussagen, die Gutachten, welche die Sicherheitskräfte Venezuelas mit über 8.000 Morden seit dem Jahr 2005 in Verbindung brächten. Venezuela hat den Vertrag über die Schaffung des Internationalen Strafgerichtshofes ratifiziert. Ob der Gerichtshof tatsächlich Ermittlungen einleiten wird, ist aber unklar. Jedes Jahr werden Hunderte entsprechende Anträge in Den Haag gestellt.

Bereits im August hatte Ortega Maduro Korruption vorgeworfen und angekündigt, Beweise vorzulegen. Unter anderem wirft sie Maduro vor, Bestechungsgelder von dem brasilianischen Baukonzern Odebrecht angenomen zu haben.



Ortega war lange eine Anhängerin der venezolanischen Regierung. Sie überwarf sich allerdings mit Maduro, nachdem die neu gegründete regierungstreue Verfassungsgebende Verfassung das von der Opposition kontrollierte Parlament entmachtete. Nach ihrer Kritik entließ die verfassungsgebende Versammlung Ortega, die daraufhin ins Ausland floh. Regierungsgegner, zahlreiche Länder und internationale Organisationen werfen Maduro vor, eine Diktatur zu errichten. Bei Protesten gegen die Regierung kamen allein in diesem Jahr über 120 Menschen ums Leben.