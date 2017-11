Der venezolanische Präsident hat eine Neuordnung der Schulden seines tief in der Wirtschaftskrise steckenden Landes angekündigt: Die Refinanzierung und Umstrukturierung aller Schulden Venezuelas werde in Angriff genommen, sobald der staatliche Ölkonzern PDVSA Anleihezahlungen in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar (rund eine Milliarde Euro) geleistet habe, erklärte Nicolás Maduro am Donnerstag im Staatsfernsehen. Die Zahlung werde den Berichten zufolge am Freitag fällig.

Venezuelas Schulden werden auf 150 Milliarden Dollar geschätzt. Die Devisenreserven des Landes belaufen sich auf weniger als zehn Milliarden Dollar. Im Juli hatte die US-Ratingagentur Standard & Poor's die ohnehin schon schwache Bonität Venezuelas weiter heruntergestuft und von einem negativen Ausblick gesprochen.

Die größten Gläubiger des Landes sind China mit 23 Milliarden an Forderungen und Russland mit acht Milliarden. Die USA haben Venezuela mit Sanktionen belegt. US-Präsident Donald Trump untersagte per Dekret den Handel mit neuen venezolanischen Staatsanleihen. Betroffen ist davon auch der Ölkonzern PDVSA, der eine wichtige Einnahmequelle für Venezuela darstellt. Ölverkäufe stehen für 95 Prozent der Exporte und bilden das Fundament der venezolanischen Wirtschaft. Die Einnahmen des Konzern sind zuletzt wegen fallender Erdölpreise deutlich zurückgegangen.

Inflation bei über 1000 Prozent

Kurz vorher hatte Maduro am Rande einer Kabinettessitzung neue Geldscheine im Nennwert von 100 000 Bolivar vorgestellt. Die neue Note ist eine weitere Reaktion auf die anhaltende Inflation im Land. Erst Anfang des Jahres waren neue Scheine eingeführt worden mit dem 20 000er als größtem Zahlungsmittel. Es wird geschätzt, dass die Inflation bei über 1000 Prozent liegen wird - die höchste Rate weltweit. Im Zuge des monatelangen Machtkampfes und der Auseinandersetzung mit der Opposition zog die Geldentwertung in Venezuela weiter an.



Immer wieder wurde auch der Mindestlohn angehoben. Trotz der größten Ölreserven der Welt hat das Land kaum noch Devisen, um damit Lebensmittel und Medikamente einzuführen. Einige Krankenhäuser haben nur noch fünf Prozent des benötigten Materials, im einst reichsten Land Südamerikas nehmen Krankheiten und Hunger rasant zu.



In Venezuela tobt seit Monaten ein Machtkampf zwischen dem linksnationalistischen Staatschef Maduro und der Mitte-Rechts-Opposition. Die Opposition erkennt die im Juli eingesetzte verfassunggebende Versammlung nicht an und macht den Staatschef für die wirtschaftliche Misere in dem ölreichen Land verantwortlich.



Maduro macht Ausland für Misere verantwortlich

Viele Venezolaner sind aber auch von der Opposition enttäuscht. Die Proteste zwischen April und Juli, bei denen 125 Menschen getötet wurden, haben nichts an der politischen Lage im Land geändert.

Die USA und die EU werfen Maduro vor, eine Diktatur zu errichten, um sich trotz der dramatischen Krise an der Macht zu halten. Maduro unterstellte zuletzt US-Präsident Donald Trump Mordpläne gegen seine Person und macht das Ausland und die Sanktionen für die Misere im Land verantwortlich:"Wir müssen das Volk vor diesem ökonomischen Krieg schützen, vor den Spekulanten, bis wir mit einer neuen Wirtschaft das Gleichgewicht gefunden haben." Einige Beobachter warnen vor einem Umbau nach dem Vorbild Kubas