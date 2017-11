Nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung ist der britische Verteidigungsminister Michael Fallon von seinem Amt zurückgetreten. Das berichten mehrere britische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf einen Regierungssprecher. Seinen Parlamentssitz wolle Fallon aber behalten. Er habe in der Vergangenheit nicht die hohen Standards erfüllt, die von ihm verlangt würden, erklärte der konservative Politiker in einem Brief an Premierministerin Theresa May.

Einem Bericht des Guardian zufolge soll der heute 65-Jährige im Jahr 2002 bei einem Dinner der Radiomoderatorin Julia Hartley-Brewer mehrfach ans Knie gefasst haben. Daraufhin habe sie ihm eine Ohrfeige angedroht, woraufhin Fallon die Hand weggenommen habe, schrieb das Blatt. Hartely-Brewer erklärte, sie fühle sich in dieser Sache nicht als Opfer sexueller Belästigung. Fallon selbst sagte, es habe neben dem Vorfall um Julia Hartley-Brewer weitere andere Fälle gegeben.



In den vergangenen Tagen war eine Reihe von Missbrauchs-Vorwürfen gegen britische Politiker lautgeworden. Die Debatte um sexuelle Übergriffe startete, nachdem Außenhandels-Staatssekretär Mark Garnier eingeräumt hatte, seiner Sekretärin den Kauf von Vibratoren aufgetragen zu haben.



Premierministerin Theresa May lud die Parteichefs für Anfang kommender Woche zu einem Treffen ein, um einen einheitlichen Beschwerdeweg für derartige Fälle festzulegen. May hatte angekündigt, sollte es Hinweise oder Belege für Fehlverhalten geben, werde dies Konsequenzen haben.