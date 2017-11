Evo Morales darf 2019 noch einmal für das Amt des Präsidenten antreten. Ermöglicht hat das das bolivianische Verfassungsgericht in La Paz - entgegen der Regeln in der eigenen Verfassung, die eine zweite Wiederwahl eigentlich verbietet. Zudem verlor Morales im Jahr 2016 ein Referendum, in dem sich das Volk mit knapper Mehrheit gegen eine erneute Wahl entschieden hatte.

Oppositionschef Samuel Doria Medina von der konservativen Partei "Nationale Einheit" (UN) nennt das Urteil "einen Staatsstreich gegen die Demokratie". Der Wille des Volkes werde damit missachtet. Der Generalsekretär des Gewerkschaftsdachverbandes COB, Guido Mitma, kritisierte: "Das ist ein besorgniserregendes Urteil, weil das Verfassungsgericht die Verfassung des Staats nicht respektiert."

Den Antrag, vier Artikel der Verfassung zu modifizieren, hatte eine Gruppe von Abgeordneten der Partei von Morales, "Bewegung zum Sozialismus" (MAS), gestellt. Mit dem Urteil erhalten nun auch Gouverneure, Bürgermeister, Abgeordnete und Senatoren die Chance auf eine Wiederwahl.

Der Sozialist Morales ist der am längsten amtierende Präsident in der Geschichte des Landes. Das Volk wählte den früheren Kokabauer erstmals im Jahr 2006. Dank einer neu erarbeiteten Verfassung wurde er 2010 im Amt bestätigt. Erlaubt war demnach nur eine Wiederwahl, 2015 konnte Morales erneut die Wahl gewinnen. Und nun könnte er 2019 wieder antreten und von 2020 bis 2025 weiter das Amt des Präsidenten bekleiden. Die Opposition wirft ihm einen zunehmend autoritären Kurs vor.



In einem Interview im Juni sagte der 58-Jährige, das Referendum 2016 habe aus seiner Sicht unter unfairen Bedingungen stattgefunden. Kurz vor dem Wahltag tauchten Berichte auf, denen zufolge er mit einer Ex-Geliebten, die er angeblich später mit einem Job begünstigte, ein Kind namens Ernesto Fidel habe. Sein Ansehen litt, er verlor am Ende knapp. "Am 21. Februar 2016 hat die Lüge gewonnen", sagte Morales. Die Frau sei von seinen Gegnern instrumentalisiert worden. Das Kind tauchte nie auf, die Frau wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt.