Für die USA ist der Fall Zarrab ein nicht ganz gewöhnlicher Prozess zu mutmaßlichen Sanktionsverstößen. Für die Türkei jedoch handelt es sich bei dem am Dienstag begonnenen Verfahren in New York um nichts weniger als eine "Verschwörung" zum Sturz von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Im Mittelpunkt steht der iranisch-türkische Geschäftsmann Reza Zarrab. Ihm wird vorgeworfen, über die türkische Halkbank große Mengen Gold in den Iran gebracht zu haben, um iranische Gaslieferungen zu bezahlen – für Washington ein klarer Verstoß gegen US-Finanzsanktionen.

Noch vor dem eigentlichen Beginn des Verfahrens verkündete der Richter Richard Berman, dass Zarrab selbst nicht als Angeklagter auftreten werde. Der einzige Angeklagte, der sich vor Gericht verantworten müsse, sei der Halkbank-Vize Mehmet Hakan Atilla, sagte Berman bei der Auswahl der Jury. Zwar sind in dem Fall noch weitere Türken angeklagt, unter ihnen ein früherer Wirtschaftsminister, doch nur Atilla und Zarrab wurden in den USA festgenommen, wobei Zarrab die Untersuchungshaft inzwischen verlassen haben soll.

Schon seit Zarrab im März 2016 in Miami auf einer Reise mit seiner Familie festgenommen worden war, gab es Gerüchte, er habe eingewilligt, im Gegenzug für eine Strafminderung auszupacken. Bei der Prozesseröffnung gab dann die Staatsanwaltschaft bekannt, dass Zarrab auf schuldig plädiert habe und nur noch als Zeuge gegen Atilla auftreten werde. Der 34-Jährige werde die "wahre Geschichte" über die Gold-gegen-Gas-Geschäfte mit dem Iran erzählen, kündigte der Staatsanwalt an.

Alte Korruptionsvorwürfe könnten wieder hochkommen

Für Erdoğan wird damit ein Albtraum wahr. Er ist seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump bemüht, die belasteten Beziehungen zu Washington zu beruhigen. Sollten sich in dem Prozess nun aber Vorwürfe bestätigen, dass die halbstaatliche Halkbank mit Wissen Erdoğans die Iran-Sanktionen unterlaufen hat, könnte dies nicht nur eine hohe Geldstrafe gegen die Bank zur Folge haben, sondern der Türkei auch viel Vertrauen in den USA kosten.

Darüber hinaus muss Erdoğan fürchten, dass in dem Prozess alte Korruptionsvorwürfe wieder hochkommen. Es besteht seit Langem der Verdacht, dass die türkische Führung nicht nur über Zarrabs Goldgeschäfte informiert war, sondern auch direkt davon profitiert hat. So stand Zarrab auch im Mittelpunkt der Korruptionsermittlungen, die im Dezember 2013 die Türkei in Aufruhr versetzten: Bis Erdoğan die Einstellung der Ermittlungen erzwang, mussten vier Minister ihre Posten räumen.

Im Zuge der Ermittlungen tauchten auch Telefonmitschnitte auf, auf denen Erdoğan zu hören sein soll, wie er seinen Sohn Bilal anweist, Schuhkartons voll Geld aus dem Haus zu schaffen. Doch Erdoğan verdammte die Ermittlungen als Versuch seines einstigen Verbündeten Fethullah Gülen zum Sturz seiner Regierung. Tausende Staatsanwälte, Polizisten und Richter wurden unter dem Verdacht versetzt, zur Gülen-Bewegung zu gehören. Zarrab kam dagegen wieder frei.