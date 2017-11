Simbabwes Staatschef Robert Mugabe hat bei einer TV-Ansprache nicht wie erwartet seinen Rückzug angekündigt. Stattdessen bekräftigte der 93-jährige Präsident in seiner Rede an die Nation, er werde den Parteitag seiner regierenden Zanu-PF in einigen Wochen leiten.

Mugabe sagte in der Ansprache, die von den Kommandeuren des Militärs flankiert war, das Land dürfe sich nicht von Bitterkeit leiten lassen. Er akzeptierte in seiner Rede lediglich, dass es Kritik an ihm von der Partei, vom Militär und vom Volk gebe. Zu einem Rücktritt äußerte er sich nicht. Seine politischen Gegner riefen nach der Ansprache zu neuen Protesten gegen Mugabe auf.

Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass Mugabe sich in Verhandlungen mit der Militärführung zum Rücktritt bereit erklärt habe und diesen verkünden wolle. Die Regierungspartei Zanu-PF hatte Mugabe zuvor als Parteichef abgesetzt und ihm ein Ultimatum gestellt: Sollte er nicht bis Montag als Präsident abtreten, werde das Parlament ein Verfahren zur Amtsenthebung einleiten, sagte Parteisprecher Simon Khaye Moyo.

Die Zanu-PF nominierte den unlängst von Mugabe geschassten früheren Vizepräsidenten Emmerson Mnangagwa (75) als dessen Nachfolger an der Spitze von Staat und Partei.

Die Armee hatte Mugabe am vergangenen Mittwoch unter Hausarrest gestellt – offenbar auch, um den Aufstieg seiner Ehefrau Grace Mugabe zu seiner Nachfolgerin zu verhindern. Am Wochenende hatten in den Straßen der Hauptstadt Harare Zehntausende einen politischen Neuanfang gefordert. Mugabe ist in dem verarmten Land im südlichen Afrika seit 1980 an der Macht.