In Rumänien sind erneut Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Mehr als 10.000 Bürger folgten Medienberichten zufolge in der Hauptstadt Bukarest einem Protestaufruf von 39 Zivilorganisationen und der zwei größten Gewerkschaftsbündnisse. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, eine "politische Mafia" habe die Kontrolle über Rumänien übernommen.

Zu kleineren Demonstrationen kam es in mindestens zwölf weiteren Städten. Viele Menschen befürchten, dass Korruption in Rumänien künftig nicht mehr bestraft werde.



Die Demonstranten warfen der sozialliberalen Regierung vor, mit drei derzeit diskutierten Gesetzentwürfen die Unabhängigkeit der Justiz zu gefährden. Die Regierung von Ministerpräsident Mihai Tudose plant, das Korruptionsstrafrecht zu lockern und die Kompetenzen der Antikorruptionsbehörde (DNA) einzuschränken.

Die Proteste richteten sich auch gegen die Parlamentspräsidenten Liviu Dragnea (Abgeordnetenhaus) und Călin Popescu-Tăriceanu (Senat). Sie stehen wegen Korruptionsvorwürfen in der Kritik. Dragnea ist zudem wegen Wahlmanipulationen vorbestraft.



Vor wenigen Tagen hatte die Antikorruptionsbehörde zudem mitgeteilt, dass Dragnea der Veruntreuung von EU-Geldern verdächtigt werde, die für Infrastrukturprojekte in Rumänien bestimmt gewesen seien. Am Dienstag wurde sein Vermögen beschlagnahmt. Schätzungen zufolge sollen insgesamt 27 Millionen Euro von Dragnea und weiteren Verdächtigen veruntreut worden sein.

Im vergangenen Winter hatte ein Versuch der Regierung, die Antikorruptionsgesetze zu entschärfen, die größten Proteste seit dem Sturz des Diktators Nicolae Ceaușescu im Jahr 1989 ausgelöst. Die Mitte-links-Regierung war daraufhin gezwungen, ihre Pläne zurückzuziehen.