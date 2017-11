Bei einer nicht genehmigten Demonstration gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau sind laut einem Polizeisprecher 263 Menschen festgenommen worden. Wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete, hatten zahlreiche der festgenommenen Demonstranten Messer, Schlagringe oder Pistolen mit Gummimunition bei sich. Die Demonstranten waren dem Aufruf des nationalistischen Oppositionellen Wjatscheslaw Malzew gefolgt, der anlässlich des 100. Jahrestages der Oktoberrevolution von 1917 zu Protesten gegen Putin aufgerufen hatte.

Das Bürgerrechtlerportal OVD-Info berichtete ebenfalls von mehr als 200 Festnahmen in Moskau und einigen Dutzend in St. Petersburg und mehreren Provinzstädten. Dem regierungskritischen Radiosender Echo Moskwy zufolge kontrollierte die Polizei vor allem junge Menschen.



Bereits am Freitag hatte der russische Inlandsgeheimdienst FSB nach eigenen Angaben eine "konspirative Zelle" der Bewegung Artpodgotowka festgenommen, deren Mitglieder am Wochenende angeblich Behörden in Brand stecken und Massenunruhen hatten auslösen wollen.

Malzew betreibt einen YouTube-Kanal mit dem Titel "Artpodgotowka" (deutsch: "Artillerievorbereitung") und 143.000 Abonnenten. Die gleichnamige Bewegung wurde im Oktober gerichtlich verboten. Malzew war 2016 bei den Wahlen zum russischen Parlament, der Duma, mit dem Slogan "Aufhebung der volksfeindlichen Gesetze, Friede mit der Ukraine, Amtsenthebung gegen Putin" angetreten. Er lebt in Paris, nachdem er Mitte des Jahres wegen eines Haftbefehls aus Russland geflohen war.

Die Oktoberrevolution von 1917 jährt sich am 6. November zum 100. Mal. Damals hatten kommunistische Bolschewiki unter Führung Wladimir Iljitsch Lenins die bestehende Regierung gewaltsam gestürzt. Sie heißt Oktoberrevolution, weil sie nach dem julianischen Kalender, der damals noch in Russland galt, am 25. Oktober stattfand.