Der russische Regierungschef Dmitri Medwedew sieht das Verhältnis zu den USA an einem Tiefpunkt angelangt. Er könne sich nicht erinnern, dass die russisch-amerikanischen Beziehungen je so schlecht gewesen seien, sagte Medwedew in einem Fernsehinterview. Sie könnten aber verbessert werden.

Zugleich äußerte er sich positiv über Präsident Donald Trump. Diesen habe er als freundlichen Menschen empfunden. Der US-Präsident sei sehr daran interessiert, mit Russland "positive Arbeitskontakte" zu schaffen. Medwedew warf US-Politikern vor, die "Russland-Karte" zu spielen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen und die Haltung Trumps zu beeinflussen. Bereits im April dieses Jahres hatte der russische Präsident Wladimir Putin ein verschlechtertes Verhältnis der beiden Großmächte beklagt.

Vor allem die unterschiedlichen Positionen zum Krieg in Syrien belasten das Verhältnis der USA und Russland. Die beiden Länder unterstützen dort unterschiedliche Konfliktparteien. Zudem wird Russland von den US-Geheimdiensten vorgeworfen, sich in die Präsidentenwahl 2016 eingemischt zu haben, was Russland aber bestreitet.