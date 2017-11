In Großbritannien wird einem weiteren wichtigen Politiker sexuelle Belästigung vorgeworfen. Nachdem vor wenigen Tagen Michael Fallon als Verteidigungsminister zurückgetreten war, hat nun der Parlamentarier Christopher Pincher sein Amt bei den Konservativen niedergelegt. Zuvor hatte der frühere Olympia-Ruderer Alex Story seinem Parteikollegen Pincher öffentlich vorgeworfen, ihn bei einem Treffen 2001 sexuell bedrängt zu haben.



Pincher gab an, sich an das Treffen mit Story nicht erinnern zu können. "Was immer geschah oder nicht geschah oder gesagt wurde, war offensichtlich viele Jahre, bevor ich Parlamentarier wurde", sagte Pincher. Bis die Vorwürfe geklärt seien, trete er freiwillig von seinem Amt als sogenannter Whip zurück und werde den Vorfall parteiintern und auch von der Polizei prüfen lassen. Die Whips sorgen für Fraktionsdisziplin bei wichtigen Abstimmungen.

Premierministerin Theresa May rief wegen der Debatte um sexuelle Übergriffe zu einer "neuen Kultur des Respekts" auf. "Wir müssen eine neue Kultur des Respekts im Zentrum unseres öffentlichen Lebens schaffen", wird May in einem vorab verbreiteten Redemanuskript für die Jahrestagung des Britischen Industrieverbandes (CBI) zitiert. Jeder sollte in einer sicheren Umgebung arbeiten können. Am Montagabend will May mit den Vorsitzenden der anderen Parteien mögliche Konsequenzen beraten.

Beinahe täglich gibt es neue Beschuldigungen gegen Politiker in Großbritannien. Sie betreffen nicht nur Konservative, sondern auch die oppositionelle Labour-Partei und die Schottische Nationalpartei (SNP). Das Spektrum der Vorwürfe reicht von anzüglichen Nachrichten und Knie-Tätscheleien bis hin zu Missbrauch.

May hatte auf darauf in der vergangenen Woche mit einem überarbeiteten Verhaltenskodex für die Konservativen reagiert. Für die Betroffenen wurde eine Beschwerde-Hotline eingerichtet. In einem Brief an Parlamentssprecher John Bercow forderte May zugleich parteiübergreifende Mechanismen, um Belästigungsvorwürfen nachzugehen.



Ausgelöst wurden die Veröffentlichungen in Großbritannien durch den Skandal um den Hollywoodproduzenten Harvey Weinstein in den USA. Ihm werfen zahlreiche Frauen in mehreren Ländern sexuelle Übergriffe vor.