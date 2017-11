Alle Abgeordneten und Mitarbeiter des US-Repräsentantenhauses sollen künftig an Schulungen zur Prävention von sexueller Belästigung teilnehmen. Das kündigte der Sprecher der Parlamentskammer, Paul Ryan, an. "Unser Ziel ist nicht nur, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, sondern auch eindeutig klar zu machen, dass Belästigung jeglicher Art keinen Platz in dieser Institution hat", erklärte Ryan in einer Mitteilung.

Im Repräsentantenhaus werden für das Vorhaben spezielle Richtlinien geändert. Einen Tag zuvor hatte bereits der Senat einstimmig beschlossen, dass alle Senatoren und deren Mitarbeiter ein entsprechendes Training absolvieren müssen.



Vor der Ankündigung Ryans hatte die republikanische Abgeordnete Barbara Comstock in einer Sitzung im Repräsentantenhaus von einer Mitarbeiterin erzählt, die Opfer sexueller Belästigung geworden sei. Sie habe Arbeitsmaterial in das Haus eines Politikers bringen sollen, wo dieser sich offenbar vor ihr entblößte. Danach habe die Betroffene ihren Job gekündigt, sagte Comstock. Die Abgeordnete Jackie Speier sagte, es gebe zwei amtierende Kongressmitglieder – einen von den Demokraten und einen von den Republikanern –, die in sexuelle Belästigungsfälle verwickelt seien. Namen nannte sie nicht.

Speier hatte jüngst öffentlich gemacht, selbst Opfer eines sexuellen Übergriffs durch einen Mann in einer Führungsposition geworden zu sein. Anschließend brachte sie die Trainingsidee in die Abgeordnetenkammer. Dazu gehört auch eine Befragung über die aktuelle Lage im Kongress und eine Überarbeitung der bisher möglichen Anträge, mit denen Beschwerden über Belästigungen gemeldet werden können. Ihr Vorhaben wurde von Politikern beider Parteien unterstützt.



In den vergangenen Wochen waren in den USA mehrere Fälle von sexueller Belästigung durch Prominente öffentlich geworden. Die Welle war dadurch losgetreten worden, dass zahlreiche Schauspielerinnen Vorwürfe gegen den Produzenten Harvey Weinstein und andere Filmschaffende erhoben. Inzwischen hat die Debatte auch die Politik erreicht.



So gerät der erzkonservative US-Republikaner Roy Moore immer stärker unter Druck, nachdem ihn mehrere Frauen der sexuellen Belästigung beschuldigt haben. Zahlreiche Parteikollegen riefen den 70-Jährigen dazu auf, seine Kandidatur um den Senatssitz in Alabama zurückzuziehen. Dem schloss sich auch der Vorsitzende des Repräsentantenhauses Ryan an. Die Anschuldigungen gegen Moore seien glaubhaft, sagte Ryan. Der Kandidat müsse sich aus dem Rennen zurückziehen.