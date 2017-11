Die Vereinten Nationen schicken 900 zusätzliche Soldaten in die Zentralafrikanische Republik. Wie der UN-Sicherheitsrat in New York beschloss, soll dadurch die bisher 13.000 Soldaten starke Friedensmission Minusca verstärkt werden. Die Resolution 2387 sieht auch vor, dass die Soldaten zukünftig besser ausgewählt und überprüft werden. In der Minusca-Mission gab es immer wieder Vorwürfe sexuellen Missbrauchs und sexueller Ausbeutung durch Blauhelm-Soldaten.

Der zentralafrikanische Präsident Faustin Archange Touadera hatte die Vereinten Nationen um die Soldaten gebeten. Nach dem Sturz des christlichen Präsidenten François Bozizé 2013 hatten muslimische Séléka-Rebellen die Macht übernommen. Seitdem herrscht Bürgerkrieg zwischen Milizen der christlichen Mehrheit und der muslimischen Minderheit. Nach einer friedlichen Phase war der Konflikt in diesem Jahr wieder aufgeflammt.



Minusca gibt es seit 2014 in der Zentralafrikanischen Republik. Das UN-Flüchtlingswerk UNHCR schätzt, dass allein 450.000 Menschen aus der zentralafrikanischen Republik geflohen sind. Hunderte Menschen wurden getötet.

Erst im Juni mussten die Vereinten Nationen 650 in dem Land stationierte, kongolesische Blauhelmsoldaten nach wiederholten Vorwürfen sexuellen Missbrauchs und sexueller Ausbeutung abziehen. UN-Generalsekretär António Guterres hatte "systemische Probleme" eingeräumt. Auch französische Soldaten standen unter Verdacht. Derzeit werden zwei neue Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs durch UN-Soldaten in der Zentralafrikanischen Republik untersucht.



© ZEIT-Grafik

Guterres hatte bereits im Frühjahr angekündigt, härter gegen sexuellen Missbrauch und sexuelle Ausbeutung durch UN-Friedenssoldaten und UN-Mitarbeiter vorgehen zu wollen. Mittlerweile seien Alkohol und sexuellen Beziehungen zwischen Mitarbeitern und Betroffenen vor Ort tabu. Außerdem unterstütze eine Anwältin Opfer bei der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen.