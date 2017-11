Die Staatsmedien sind abgeschaltet, unser Nochpräsident Robert Mugabe ist wohl in seinem Haus in Harare unter Hausarrest gesetzt, und das simbabwische Militär hält wichtige Regierungseinrichtungen besetzt. Die Geschehnisse des vergangenen Tages kamen plötzlich, ja, sie sind wie eine Welle über das Land hereingebrochen.



Noch vor wenigen Tagen war die überraschende Machtübernahme durch die Nationalarmee undenkbar: Der oberste Kommandant der Streitkräfte, der 93-jährige Mugabe, war der starke, unumstößliche Führer seit fast 40 Jahren – ein Militärputsch war unvorstellbar.



Doch jetzt ist es geschehen: Am Mittwoch gegen vier Uhr in der Nacht verkündete Major General S. B. Moyo im staatlich geführten Fernsehen, die Nation solle Ruhe bewahren. "Wir werden Kriminelle im Umfeld des Präsidenten aufspüren und sobald wir diese Mission erledigt haben, wird wieder Normalität auf den Straßen einkehren … Wir drängen die Bevölkerung nicht in Panik zu verfallen, der Präsident und seine Familie befinden sich in Sicherheit", sagte Moyo.

Simbabwe - Machthaber Mugabe unter Arrest Das Militär soll Simbabwes langjährigen Machthaber unter Hausarrest gestellt haben. Dies habe Robert Mugabe dem südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma am Telefon mitgeteilt. © Foto: Philimon Bulawayo/Reuters

Putsch ohne Blutvergießen

Der General versuchte die Angst vor einer militärischen Übernahme zu zerstreuen. Dabei war klar: Diese Aktionen des Militärs können nur ein Putsch sein. Kollegen von mir sprechen von einem "Putsch ohne Blutvergießen", während Simbabwer rund um den Globus ekstatisch reagieren wegen der Entwicklungen in ihrem Land: Mit Freuden nehmen sie jede Art von Veränderung in Kauf, solange es die Amtszeit von Mugabe beendet. Er und seine Familie haben jahrelang unser Land geplündert, es beraubt und zu ihrem eigenen Vorgarten gemacht.



Auch mir ging es so, als ich am Mittwoch die Augen öffnete. Mit mehreren Hundert Nachrichten auf meinem Telefon bin ich aufgewacht: von Freunden, Kollegen und Familienmitgliedern, die begeistert sind über die neusten Entwicklungen.

Es ist schließlich das erste Mal in der Geschichte des unabhängigen Staates Simbabwe, dass Mitglieder der Regierung Entscheidungen des Präsidenten Mugabe öffentlich zurücknehmen und aufkündigen. Es ist das erste Mal, dass es zu solch umfangreichen Verhaftungen von betrügerischen Teilen der Regierung kommt.

Als die Menschen in Harare am Morgen aufbrachen, um ihren üblichen Verpflichtungen nachzugehen, sind sie auf ungewöhnlich viel militärische Präsenz auf den Straßen gestoßen. Nichtwissend und verwirrt fanden sie sich dann vor verschlossenen Türen und verlassenen Büros wieder. Mit der Anweisung wieder nach Hause zu gehen, bis sich die Lage geklärt habe. Die Ansprachen im Fernsehen zeigten noch deutlicher, dass das Militär dafür verantwortlich war. Teile der Führung des Landes, die nicht mehr genehm waren, wurden entfernt. Unter den Festgenommenen sind vier Anführer, die wahrscheinlich federführend zu der parteiinternen Gruppe gehören, die den abgesetzten Vizepräsidenten Emmerson Mnangagwa heftig kritisierten. Dieser wird mit der Armee in enge Verbindung gebracht und könnte der neue Mann an der Spitze Simbabwes werden.