Die regierende Partei Zanu-PF hat Robert Mugabe, den Präsidenten von Simbabwe, bei einer Krisensitzung als Vorsitzenden abgewählt. Das Amt soll der ehemalige Vizepräsident Emmerson Mnangagwa übernehmen. Der 93-jährige Mugabe war im Rahmen eines gewaltlosen Putsches vom Militär unter Hausarrest gestellt worden. Bisher weigert er sich, offiziell als Präsident zurückzutreten. Am Sonntag soll er mit dem Militärkommandeur über sein Ausscheiden aus dem Präsidentenamt sprechen.



Mnangagwa war vor knapp zwei Wochen von Mugabe entlassen worden. Daraufhin war es zum Machtkampf innerhalb der Regierung gekommen. Schließlich griff das Militär ein. Auch Grace Mugabe, die Ehefrau des Noch-Präsidenten, wurde durch das Parteivotum ihres Postens als Vorsitzende der Frauenliga der Partei enthoben.



Nach der Abstimmung sollen rund 200 Parteimitglieder tanzend und singend ihren neuen Chef Mnangagwa gefeiert haben. "Dieser Tag bestimmt die neue Geburt und Entwicklung unseres Landes", sagte ein Abgeordneter der Partei dem Guardian.

Auf die Abwahl könnte am Dienstag eine offizielle Amtsenthebung folgen. Dann kommt das Parlament in Harare zusammen. Innocent Gonese von der oppositionellen Partei MDC-T sagte: "Wenn Mugabe nicht bis Dienstag weg ist, dann wird, so sicher, wie die Sonne im Osten aufgeht, ein Amtsenthebungsverfahren anlaufen." Am Dienstag hält außerdem die Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika in Angola einen Vier-Länder-Gipfel ab, um über die Situation in Simbabwe zu sprechen.