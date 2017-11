Den zurückgetretenen Langzeitpräsidenten von Simbabwe, Robert Mugabe, und seine Frau Grace erwartet keine Strafverfolgung. "Wir haben nichts gegen Mugabe oder seine Frau. Es steht ihnen frei, im Land zu bleiben, wenn sie das möchten", sagte der Sprecher der Regierungspartei Zanu-PF, Simon Khaya Moyo. Er verwies dabei auch auf Verdienste, die die Partei Mugabe zugutehalte: "Er trug in den letzten 37 Jahren wesentlich zur Entwicklung des Landes bei."

Der 93-jährige Mugabe war am Dienstag unter erheblichem Druck zurückgetreten. Zuvor hatte das Militär die Macht in dem südafrikanischen Land übernommen und den Präsidenten unter Hausarrest gestellt. Auslöser für den Putsch war die Entlassung von Vizepräsident Emmerson Mnangagwa, der schon während seiner Zeit als Verteidigungsminister eng mit der Armeeführung verbandelt war. Mugabe hatte ihn abgesetzt, um stattdessen seine 52-jährige Ehefrau Grace als Nachfolgerin an der Staatsspitze in Stellung zu bringen.



Mnangagwa soll nun an diesem Freitag als neuer Präsident vereidigt werden. Die Oppositionspartei MDC-T ist nach eigenen Angaben "vorsichtig optimistisch", dass der neue Machthaber "das böse, korrupte, dekadente und inkompetente Mugabe-Regime nicht nachahmen und nachbilden" werde. Unter Aktivisten und Menschenrechtsgruppen herrscht dagegen Skepsis und die Besorgnis, dass Mnangagwa die Regierungspraktiken seines Mentors und langjährigen Verbündeten fortsetzen könnte. Sie erinnern an sein Wirken Anfang der 1980er Jahre, als er als Vollstrecker Mugabes galt und für die Tötung von Tausenden Menschen mitverantwortlich gewesen sein soll.

In ländlichen Regionen noch immer verehrt

Nun sprach Mnangagwa in seiner ersten öffentlichen Rede nach Mugabes Abtritt davon, "zusammenarbeiten" zu wollen. Unter dem Jubel seiner Anhänger hatte er sich am Mittwoch erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Das Land werde Zeuge einer "neuen und sich entfaltenden Demokratie", sagte er vor einer riesigen Menschenmenge in Harare. Ein Sprecher hatte ihn zuvor als "Präsident im Wartestand" angekündigt. Mnangagwa soll den Rest von Mugabes Amtszeit beenden, im kommenden Jahr soll dann eine Wahl stattfinden. Dann werde der "Job beendet und legal ein neuer Präsident eingesetzt", sagte der 75-Jährige.



37 Jahre lang hatte Mugabe Simbabwe regiert. 1980 hatte der mittlerweile älteste Staatschef der Welt das ehemalige Rhodesien in die Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Großbritannien geführt. Er war zunächst Regierungschef, bevor er 1987 Präsident wurde. Kritiker werfen ihm einen autoritären Regierungsstil vor und machen ihn für die wirtschaftlichen Probleme des Landes verantwortlich. Simbabwe galt einst als Kornkammer Afrikas. Inzwischen steht eine der wohlhabendsten Wirtschaftsnationen des Kontinents vor dem Zusammenbruch.



Mugabe, seiner Frau und Mitgliedern seiner Partei wird dabei massive Korruption und die gewaltsame Unterdrückung von Gegnern vorgeworfen. Dass die Regierungspartei dennoch vor einer Strafverfolgung absieht, überrascht einige Oppositionspolitiker nicht. "Trotz der großen Anti-Mugabe-Demonstrationen in Harare am Samstag ist es so, dass er in vielen ländlichen Gegenden verehrt wird", sagte der frühere MDC-Minister David Coltart. "Zanu weiß das."