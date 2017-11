Im südafrikanischen Simbabwe mehren sich Anzeichen für ein Eingreifen des Militärs in die politische Krise des Landes. Augenzeugen berichten von Schüssen in Harare. Gepanzerte Fahrzeuge schüren Befürchtungen vor einem Putsch. Offiziere dementieren per TV-Ansprache die Gerüchte. Es gehe lediglich darum, "Kriminelle" zur Strecke zu bringen.



Das Militär in Simbabwe sprach im Fernsehen zur Bevölkerung, nachdem sich die Putschgerüchte verdichtet hatten. Es gehe darum, eine "sich verschlimmernde politische, soziale und wirtschaftliche" Krise zu überwinden, erklärte Generalmajor Sibusiso Moyo in einer Ansprache im staatlichen Fernsehen ZBC. Es handle sich jedoch nicht um einen Militärputsch, betonte er. Es gehe darum, Verbrecher zur Strecke zu bringen. Präsident Robert Mugabe (93) und seine Familie seien in Sicherheit. Sobald sich die Situation wieder normalisiert habe, solle zur normalen Regierung zurückgekehrt werden. Er forderte alle Sicherheitskräfte auf, mit dem Militär zu kooperieren.

Bereits am Mittwochmorgen hatte es Medienberichten zufolge drei laute Explosionen gegeben. Die US-Botschaft ermahnte daraufhin ihre Bürger in Simbabwe wegen der unklaren Situation zu großer Vorsicht und forderte sie auf, zuhause zu bleiben. Die US-Botschaft teilte mit, die Behörde bleibe am Mittwoch geschlossen. Die britische Botschaft rief ihre Bürger ebenfalls auf, bis zu einer Klärung der Lage zuhause zu bleiben. Die Deutsche Welle berichtete, der staatliche Rundfunk in Harare sei von Soldaten besetzt worden.

In der Nähe des Wohnsitzes von Simbabwes Präsident Robert Mugabe im Stadtteil Borrowdale fielen nach Angaben eines Augenzeugen mehrere Schüsse. "Aus Richtung seines Hauses haben wir rund 30 oder 40 Schüsse gehört, die kurz nach 2 Uhr morgens innerhalb von drei oder vier Minuten abgegeben wurden", sagte ein Anwohner der Nachrichtenagentur AFP. Eine Augenzeugin in Harare sagte, im Zentrum hätten am Dienstag an fast jeder Kreuzung Soldaten gestanden, was sehr ungewöhnlich sei. Bewohner der Vororte berichteten, sie hätten gepanzerte Fahrzeuge in Richtung Harare fahren sehen.

Der 93-jährige Mugabe liefert sich derzeit einen Machtkampf mit dem Armeechef, der nach der Entlassung von Vizepräsident Emmerson Mnangagwa mit einer Intervention gedroht hatte. Die Lage hatte sich zugespitzt, nachdem Militärchef General Constantino Chiwenga der Regierung von Präsident Robert Mugabe (93) am Montag öffentlich gedroht hatte, die Armee sei angesichts der Krise im Land bereit einzuschreiten. Die Regierungspartei Zanu-PF erklärte daraufhin, die Äußerungen Chiwengas "legen verräterisches Verhalten nahe, da sie zur Anstachelung des Widerstandes und einer gewaltsamen Auflehnung gegen die verfassungsrechtliche Ordnung aufriefen". Mnangagwa und Chiwenga kämpften mit Mugabe gegen das weiße Minderheitsregime im damaligen Rhodesien. Sie gelten als Kritiker von First Lady Grace Mugabe, die hofft, ihrem Mann ins höchste Staatsamt zu folgen.

Mugabe selbst hatte sich bis dahin nicht öffentlich geäußert. Einer seiner Mitarbeiter sagte am Dienstag, der Staatschef gehe wie gewohnt seinen Amtsgeschäften nach. Ein Analyst der Beratung ExxAfrica, Robert Besseling, erklärte hingegen, die Funkstille der Regierung deute darauf hin, dass Mugabe die Kontrolle über die Situation verloren habe. Ein Analyst der Risikoberatung Verisk Maplecroft erklärte, die erhöhte Militärpräsenz sei ein klares Zeichen an Mugabe, dass die Streitkräfte notfalls einschreiten würden, um Grace Mugabe als Präsidentin zu verhindern. Mugabe habe sich lange auf das Militär als Garant seiner Macht gestützt, nun stünden er und seine Frau "an einer politischen Klippe", erklärte Charles Laurie.

Simbabwe hat 15 Millionen Einwohner und gehört einem UN-Index zufolge zu den ärmsten Staaten der Welt. Mugabe hat die frühere Kornkammer des südlichen Afrikas heruntergewirtschaftet. Das Land hat sich bislang noch nicht von einer schweren Wirtschaftskrise erholt, in Folge derer es 2008 zu einer galoppierenden Hyperinflation und zum Zerfall der Landeswährung kam.