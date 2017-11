Schon der Name des Dokuments sprach Bände: Unter dem Betreff "Más dura será la caída" – zu Deutsch etwa: "Der Fall wird umso härter" – verschickte die Staatsanwaltschaft die Mitteilung über die Anklage gegen den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont und sein Kabinett. Das offensichtliche Versehen setzte postwendend eine Debatte in den Medien und sozialen Netzwerken in Gang. Die Kernfrage: Wie neutral verhält sich die spanische Justiz in der katalanischen Causa?



Wegen Rebellion, Anstiftung zum Aufruhr, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Veruntreuung öffentlicher Gelder könnten der abgesetzten katalanischen Regionalregierung mehr als 30 Jahre Haft drohen. Schon jetzt sitzen acht ehemalige Minister in Untersuchungshaft, der frühere Regionalpräsident Puigdemont selbst harrt in Brüssel einer ersten Vernehmung vor Gericht. Doch spätestens seit der offiziellen Anklage in der vergangenen Woche erhebt sich in spanischen Medien und von Juristenvereinigungen erste Kritik an dem Vorgehen.



Im Zentrum der Vorwürfe: Generalstaatsanwalt José Manuel Maza. Der 66-Jährige gehört zum konservativen Flügel der spanischen Justiz. Als Richter am Obersten Gerichtshof stimmte er seinerzeit als einziger gegen den Freispruch für einen Kollegen, der die Verbrechen der Franco-Diktatur aufgearbeitet hatte und dafür des Amtsmissbrauchs bezichtigt wurde.

Der Oberstaatsanwalt selbst verschärfte die Situation

Seine harte Linie gegen die sezessionistische Regionalregierung in Barcelona hat Maza nie geleugnet. Noch vor dem eigentlichen Unabhängigkeitsreferendum hatte er den Vorwurf der "Anstiftung zum Aufruhr" in die Diskussion gebracht: Die grauhaarigen Pensionäre, die Ende September vor dem katalanischen Finanzministerium Protestsongs aus der Franco-Ära und die katalanische Nationalhymne Els Segadors sangen, hätten demnach die Polizei am Verlassen des Gebäudes gehindert.



Maza verteidigte die anschließenden Festnahmen mehrerer katalanischer Spitzenbeamter und Politiker, was das Klima vor dem Referendum weiter verschärfte. Und der Oberstaatsanwalt war es auch, der den Vorwurf der Rebellion – laut spanischem Recht mit bis zu 30 Jahren Haft geahndet – bereits Wochen vor der Unabhängigkeitserklärung erstmals in den Mund nahm.

"Fragwürdiges Vorgehen"

Einer von Mazas Kritikern ist Ignacio González Vega, Richter und Sprecher der Vereinigung Richter für die Demokratie. Er hält das Vorgehen der Staatsanwaltschaft in beiden Fällen für "fragwürdig". Weder seien Demonstrationen vor Regierungsgebäuden als Aufruhr zu werten noch eine Unabhängigkeitserklärung als Rebellion. "Laut spanischem Strafrecht muss es beim Vorwurf der Rebellion zum Einsatz von Gewalt gekommen oder zumindest zu ihr aufgerufen worden sein", sagt Vega. Dafür fehle jedes Indiz. Was die katalanische Regionalregierung getan habe, ließe sich eher mit dem Vorwurf der Verschwörung zur Rebellion fassen. Darauf steht mit 15 Jahren die Hälfte des Strafmaßes.

Für Kritik sorgt auch das schnelle Handeln der Untersuchungsrichterin Carmen Lamela. Die medienscheue 56-Jährige arbeitet seit 2014 an der Audiencia Nacional, dem mit Terrorismus, Korruption und anderen "überregionalen schweren Delikten" beauftragten Staatsgerichtshof. Kollegen schätzen sie als fleißig und flink. Zwischen dem Einreichen der Klage und der ersten Vernehmung der abgesetzten Regionalminister lagen denn auch – mit Abzug des Feiertags – nur 48 Stunden.