Chuck Schumer hatte eine klare Botschaft für seine republikanischen Kollegen im Kongress. Die Wahlergebnisse vom Dienstag seien "ein gigantisches Stopp-Schild für eure Steuerpläne", sagte der Minderheitsführer der Demokraten im Senat nach den Siegen seiner Partei in Virginia, New Jersey und New York. "Wenn ihr glaubt, dass diese Ergebnisse für euch ein Desaster waren, dann wartet ab, wie es aussieht, wenn ihr eine Steuerreform umsetzt, die die Belastung für die Mittelschicht in euren Wahlbezirken erhöht." Sollten die Republikaner das Gesetz wie geplant umsetzen, warnte Schumer den politischen Gegner," dann helft ihr nur uns Demokraten".

Tatsächlich haben die Wahlergebnisse die Schwierigkeiten der Republikaner im Kongress verstärkt. Eigentlich wollten sie das umstrittene Steuergesetz ausgerechnet in dieser Woche sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus voranbringen. Nun aber stellen sich viele in der Partei die Frage, ob der Plan politisch überhaupt umsetzbar ist. Der Druck, gaben Senatoren wie John Cornyn aus Texas in dieser Woche zu, könne "nicht größer sein".

Hinter solchen Äußerungen steht die Furcht, dass die Wahlen vom Dienstag nur ein Vorgeschmack auf das sein könnten, was der Partei bei den Kongresswahlen im kommenden Jahr drohen könnte, falls man an den Steuerplänen festhält. Die Konservativen hatten vor allem Stimmen in jenen Vororten in Virginia und New Jersey verloren, in denen viele Amerikaner der oberen Mittelschicht leben. Die Wähler wären von der geplanten Reform am stärksten betroffen – schließlich sollen unter anderem die Abschreibungsmöglichkeiten für die Einkommensteuer von Bundesstaaten und Städten ersatzlos gestrichen werden, um die massiven Steuersenkungen für Unternehmen aufzufangen.



Parteiinterner Kampf

Die Strategie wird immer häufiger angezweifelt. Eine zu aggressive Steuerreform würde von den Wählern "zu Recht als Gleichgültigkeit gegenüber der Mittelschicht und Hilfe für mächtige Interessengruppen" interpretiert, warnte der Republikaner Peter King aus New York. Eine Reform durchzubringen, die die eigenen Wähler belaste, "macht keinen Sinn". Vor allem die Konservativen im Repräsentantenhaus fürchten sich vor den Konsequenzen. 2018 stehen rund zwei Dutzend republikanische Sitze in Bezirken zur Wiederwahl. Sie gelten schon jetzt als hoch gefährdet. Bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr gingen sie mehrheitlich an die Demokratin Hillary Clinton.

Schon jetzt arbeiten die Republikaner nicht vereint an einer Durchsetzung des einstigen Reformvorhabens. Die Pläne, die der Senat am Donnerstagnachmittag vorlegte, haben mit den Vorschlägen aus dem Repräsentantenhauses aus der vergangenen Woche nur noch wenig gemein. Die bislang geplanten Steuersenkungen für Unternehmen etwa – bisher ein zentrales Vorhaben der Reformer und des Präsidenten – wollen die Republikaner im Senat plötzlich nicht mehr sofort einführen, sondern auf 2019 vertagen. Das soll die Kosten des Gesetzes verringern und sicherstellen, dass es die Grenze von 1,5 Billionen Dollar nicht überschreitet, bis zu der die Republikaner ihren Plan mit einer einfachen Mehrheit durchbringen können.

Damit aber stellen sie die Partei vor neue Schwierigkeiten. Sollte das zentrale Versprechen an die Privatwirtschaft aufgeschoben werden, könnte dies die Unterstützung einer Kernklientel kosten. Auch an anderer Stelle weicht der Senat ab. Die Abschreibungen auf die Einkommensteuer sollen wegfallen, ohne den Schritt wie von den Republikanern im Repräsentantenhaus vorgesehen mit Abschreibungsmöglichkeiten bei der Vermögensteuer aufzufangen. Die Erbschaftsteuer wiederum soll nach den Vorstellungen der republikanischen Senatoren nicht vollständig abgeschafft werden.

Ein schneller Kompromiss ist unwahrscheinlich

Die Unterschiede zwischen beiden Kammern sind so groß, dass viele Beobachter die Chancen auf einen baldigen Kompromiss schwinden sehen. Das ohnehin ehrgeizige Ziel von Mehrheitsführer Paul Ryan, dem Präsidenten noch vor Weihnachten ein fertiges Gesetz zur Unterschrift vorzulegen, rückt mit dem Vorschlag der republikanischen Senatoren in weite Ferne.

Die Reformverfechter um Ryan erhöhen nach den Wahlniederlagen deshalb den Druck auf die eigenen Kollegen, sich um einen Kompromiss zu bemühen. Nach den Ergebnissen vom Dienstag müsse die Partei nun erst recht liefern, sagte Ryan. Der Frust unter den Wählern sei verständlicherweise groß, wenn die Partei nichts zustande bringe, stimmte Tom Cole aus Oklahoma zu. Schließlich waren in den vergangenen Monaten bereits mehrere Anläufe gescheitert, die Gesundheitsreform der Vorgängerregierung rückgängig zu machen. Sollten die Republikaner nach der Gesundheitsreform nun auch bei den Steuern scheitern, sagte der Abgeordnete Dave Brat aus Michigan, "dann will ich gar nicht wissen, was passiert".

Die Demokraten wiederum nutzten die Gelegenheit, um ihre konservativen Kollegen öffentlich zur Zusammenarbeit bei der Reform zu bringen. Es sei einfacher, ein Gesetz mit 60 Stimmen durch den Senat zu bringen, das mit beiden Parteien entstanden sei, so Tim Kaine aus Virginia, der im vergangenen Jahr mit Hillary Clinton als Vizepräsident ins Weiße Haus hatte einziehen wollen. "Das Ergebnis wäre ein besseres Gesetz." Das wird nicht von jedem Republikaner abgelehnt. "Vielleicht ist die wichtigste Erkenntnis der Wahlen am Dienstag, dass wir zusammen daran arbeiten müssen, die größten Probleme des Landes zu lösen", sagte der republikanische Senator Jerry Moran aus Kansas.