ZEIT ONLINE: Frau Sedky, seit Wochen gehen Bilder von abgemagerten Kindern aus Ostghuta um die Welt. Die Region liegt östlich der syrischen Hauptstadt Damaskus und ist eines der letzten Gebiete, das noch unter Kontrolle der Rebellen steht. Syrische Regierungssoldaten belagern die Region seit 2013. Wie ist die Lage in Ostghuta?

Ingy Sedky: Wir konnten Mitte November Hilfslieferungen in die Stadt Duma bringen und uns die Situation vor Ort ansehen. Das war unser erster Hilfskonvoi nach Ostghuta seit drei Monaten, zuletzt waren wir im August da. Die Lage der Zivilisten hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten enorm verschlechtert. Im August gab es noch Märkte und Läden mit Lebensmitteln. Nun gibt es nahezu keine Nahrungsmittel mehr, die Märkte und Läden sind geschlossen. Das war schockierend zu sehen.

Ingy Sedky ist die Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in Syrien. Sie arbeitet im Büro in der syrischen Hauptstadt Damaskus.

ZEIT ONLINE: Rund 400.000 Menschen sind in Ostghuta eingeschlossen, Schmugglertunnel sind zerstört, ein Checkpoint ist geschlossen. Es gibt wenig Nahrung, seit Beginn der Blockade sind Dutzende Menschen verhungert. Die Vereinten Nationen sprechen von einem "gezielten Aushungern von Zivilisten".

Sedky: Es gibt kaum noch Obst, Gemüse, Fleisch oder Brot. Die wenigen Dinge, die es noch zu kaufen gibt, sind unbezahlbar geworden. Für einen kleinen Beutel mit Brot muss man heute umgerechnet 10 US-Dollar zahlen – vorher war es ein US-Dollar. Ein Kilo Salz oder Zucker kostet fast 20 US-Dollar. Die meisten Menschen können sich das nicht leisten. Wegen der anhaltenden Kämpfe können sie nicht arbeiten. Sie haben also keine Möglichkeit, das nötige Geld zu verdienen, um sich die teuren Lebensmittel zu kaufen.

ZEIT ONLINE: Wie reichen die Vorräte noch aus?

Sedky: Die Bewohner von Duma sagten uns, dass sie ihre Lebensmittel nun stark rationieren müssen, weil sie nicht wissen, ob sie am nächsten Tag noch etwas zu Essen haben werden. Viele Familien können für sich und ihre Kinder nur noch eine Mahlzeit am Tag kochen. Andere erzählten, dass sie nur noch etwas Mais oder getrocknete Aprikosen haben und nichts anderes mehr essen. Das führt auf Dauer zu schwerwiegenden Gesundheitsproblemen.

In Ostghuta lebten die Menschen selbst nach Beginn des Krieges noch von der Landwirtschaft. Sie haben ihre Lebensmittel selbst angebaut. Seit einigen Monaten aber haben die Bauern ein großes Problem mit der Wasserversorgung. Wegen des Kriegs haben die Bewohner keinen Zugang zu Elektrizität mehr. Alternativ haben sie lange Generatoren benutzt. Um die Generatoren zu betreiben, brauchen sie allerdings Brennstoff – und der ist ebenfalls sehr knapp geworden. Deswegen können die Bauern die Felder nicht bewässern und kein Getreide mehr anbauen. Da sie zudem von der Außenwelt abgeschnitten sind, ist die Lage für die Zivilisten enorm schwierig.



Zivilisten als Spielball der Kriegsparteien

ZEIT ONLINE: Wie sieht es mit der medizinischen Versorgung aus?

Sedky: Es gibt noch einige wenige Krankenhäuser, etwa vom Syrischen Arabischen Roten Halbmond. Es gibt auch Krankenstationen und Ärzte, die mangelernährte Kinder behandeln könnten. Doch ihnen fehlen die nötigen Medikamente und die medizinische Ausstattung, um das auch tun zu können. Zudem ist die Region sehr groß. Es gibt in Ostghuta viele Ortschaften, die sehr weit auseinanderliegen. Wegen der anhaltenden Kämpfe können die Menschen nicht einfach zum nächsten Krankenhaus fahren. Die Anreise wäre zu gefährlich.

Für die Menschen, die an chronischen Erkrankungen leiden, ist die Situation besonders prekär, weil gerade für sie die nötige medizinische Versorgung fehlt. Sie sind durch das wenige Essen zusätzlich geschwächt.

ZEIT ONLINE: Das syrische Regime hat laut den Vereinten Nationen in diesem Jahr den Großteil der Gesuche abgelehnt, die eingeschlossenen Zivilisten zu versorgen. Wenn dann mal ein Konvoi zugelassen wird, darf er nur bestimmte Orte anfahren, also nicht unbedingt die, wo das Leid am größten ist.

Sedky: Es ist ein großes Problem, dass es Gebiete gibt, in denen die Bevölkerung gänzlich von den Lieferungen der Hilfsorganisationen abhängt – die ohnehin nur selten und unregelmäßig Zugang erhalten. Die Menschen brauchen dringend regelmäßigen Zugang zu Lebensmitteln, Trinkwasser und medizinischer Versorgung.



Viele Verwundete auf beiden Seiten

ZEIT ONLINE: Eigentlich liegt Ostghuta in einer der sogenannten Deeskalationszonen, die im Frühjahr zwischen Iran, Russland und der Türkei ausgehandelt wurden. Doch nach Deeskalation sieht die Situation nicht aus. Syriens Machthaber Baschar al-Assad lässt die Region bombardieren, es kommt verstärkt zu Angriffen, die Aufständischen schießen zurück.

Sedky: Ja, es gibt seit einigen Tagen wieder vermehrte Kämpfe in Ostghuta, aber auch in einigen Vororten von Damaskus. Wir hören die Granateneinschläge in der Stadt, jeden Tag gibt es Berichte über die vielen Verwundeten auf beiden Seiten. Die Lage ist ernst. Vor wenigen Tagen wurde ein Verteilungspunkt für Hilfsgüter in Duma angegriffen und beschädigt. Die vielen Zivilisten, die dringend Hilfe brauchen, sind längst zum Spielball der Kriegsparteien geworden.

In einer Deeskalationszone müssten wir ja auch regelmäßig Zugang zu den Not leidenden Menschen haben. Die Arbeit von Hilfsorganisationen sollte komplett getrennt sein von politischen oder militärischen Interessen. Das ist aber nicht der Fall.