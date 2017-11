Russland hat im UN-Sicherheitsrat ein Veto gegen eine Verlängerung der UN-geführten Untersuchung zu Giftgasangriffen in Syrien eingelegt. Es ist schon das zehnte Mal, dass Russland von seinem Vetorecht Gebrauch macht, um Aktionen des Gremiums gegen seinen Verbündeten Syrien zu verhindern. Von 15 Mitgliedern im Sicherheitsrat stimmten elf für die Verlängerung. Ägypten und China enthielten sich, Bolivien stimmte wie Russland gegen die Maßnahme. Damit läuft das Mandat für den sogenannten Gemeinsamen Untersuchungsmechanismus (Joint Investigative Mechanism, JIM) um Mitternacht aus.

Die UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, sprach von einem "schweren Schlag". Sie warf Russland vor, eine Untersuchung verhindert zu haben, hinter der "die überwältigende Mehrheit" im Sicherheitsrat steht. Auch US-Präsident Donald Trump hatte im Vorfeld für eine Verlängerung geworben. "Wir brauchen eine Zustimmung aller im UN-Sicherheitsrat zur Erneuerung des Joint Investigative Mechanism für Syrien, um sicherzustellen, dass das Assad-Regime nie wieder einen Massenmord mit Chemiewaffen begehen wird", schrieb Trump bei Twitter

Russland hatte einen eigenen Resolutionsentwurf vorgelegt, diesen aber in letzter Minute wieder zurückgezogen. Zuvor hatte der Rat den russischen Vorschlag per Abstimmung abgelehnt, über den russischen Entwurf an zweiter Stelle und nicht an erster abzustimmen. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte den Entwurf der USA, der eine Verlängerung um ein Jahr vorsah, bereits im Vorfeld abgelehnt. Der US-Entwurf wolle den Status quo beibehalten und nichts ändern. Russland halte indes Korrekturen für wichtig, sagte Lawrow. Eine Ablehnung des russischen Vorschlags werde von Moskau als Versuch des Westens gewertet, die Chemiewaffenkontrolle in Syrien als Instrument der Manipulation einzusetzen.

Ein Veto "auf Kosten des syrischen Volkes"

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisierte das russische Veto. Es sende "eine weitere schamvolle Botschaft, dass sie die syrische Regierung unterstützen auf Kosten des syrischen Volkes", sagte Louis Charbonneau, Leiter der UN-Abteilung der Organisation.

Die UN hatten vor zwei Jahren nach mutmaßlichen Chlorgasangriffen auf syrische Dörfer mit der Untersuchung begonnen. Beteiligt war außerdem die in Den Haag ansässige Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW). Ob das Expertenteam nun aufgelöst wird, oder es doch noch eine Möglichkeit für weitere Einsätze gibt, war zunächst nicht klar. Bereits im Oktober hatte Russland eine Verlängerung blockiert.



Russland hatte die Untersuchungsmission nach deren jüngsten Bericht scharf kritisiert. In dem Bericht machte JIM die syrische Luftwaffe für einen Saringas-Angriff auf das von der Opposition gehaltene Dorf Chan Scheichun im April verantwortlich. Bei dem Angriff waren mehr als 90 Menschen getötet und Hunderte schwer verletzt worden. Russland wirft JIM fehlerhafte Methoden vor und beklagt unter anderem, die Experten hätten Chan Scheichun nicht besichtigt. Die syrische Regierung hatte die Vorwürfe mehrfach zurückgewiesen. Auch für mindestens zwei Angriffe mit Chlorgas 2014 und 2015 sahen JIM-Inspektoren die Verantworung bei den Truppen von Präsident Baschar al-Assad. Die Terrormiliz IS soll hinter mindestens einem Angriff mit Senfgas stecken.