Donald Trumps Versuche, aus dem grausamen Terrorangriff in New York vergangene Woche Kapital zu schlagen, waren abscheulich. Nur wenige Stunden nach der Tat forderte er auf Twitter ein Ende des Familiennachzugs von Migranten und die Abschaffung der Greencard-Lotterie. Außerdem versprach er schärfere Einreisekontrollen und tönte, Vergeltung nehmen und den IS "noch härter" treffen zu wollen. (Wobei man sich fragen kann, ob er den IS nicht längst so hart treffen wollte.)

Als wäre das noch nicht ärgerlich genug, verwandelte sich Trump auf wundersame Weise in einen aalglatten, altmodischen Republikaner, als er auf das Massaker in einer Kirche am Sonntagmorgen in Texas wie folgt reagierte: "Möge Gott mit allen Menschen in Sutherland Springs sein", schrieb er überraschend nüchtern auf Twitter.



Yascha Mounk, 35, lehrt Politische Theorie an der Universität Harvard und hat kürzlich das Buch The Age of Responsibility veröffentlicht.

Aus gutem Grund ist die Empörung über beide Reaktionen wie auch über das Missverhältnis zwischen ihnen groß. In ihrer Entrüstung sind Liberale wie Linke vereint: Denn sowohl liberale als auch ganz linke Stimmen verurteilten es, die Herkunft des Attentäters von New York für einen rechten Hardlinerkurs in der Ausländerpolitik zu missbrauchen. Sowohl aus dem liberalen als auch aus dem linken Lager wurde die lächerliche Aussage zu Recht scharf zurückgewiesen, jetzt über stärkere Waffengesetze zu debattieren sei ein inakzeptabler Versuch, solche Attacken für politische Zwecke zu nutzen. Linke wie Liberale kritisierten die Haltung, gegen Amokläufe und Schießereien sei nichts auszurichten, als Heuchelei.

Alles das ist genau richtig. Trump hat kein Schamgefühl. Und es ist ungeheuerlich, dass sich die Rechten gänzlich weigern, über den Zusammenhang zwischen viel zu einfach zugänglichen tödlichen Waffen und der erschreckenden Häufigkeit von Schießereien überhaupt zu diskutieren. Wie Trump und die Rechten die Angriffe bewerten und diese für ihr politisches Kalkül ausnutzen, ist schockierend.

Zugleich habe ich mich in den vergangenen Wochen bei dem Gedanken ertappt, ob nicht die Liberalen und Linken bisweilen ebenso unehrlich sind und einen politischen Eigennutz verfolgen?



"Wenn es ein Dunkelhäutiger ist, dann ist es ein Terrorist"

Das erste Mal dachte ich darüber nach, als wenige Stunden nach dem Angriff in New York viele Menschen in meiner Timeline auf Twitter und Facebook schockiert darüber waren, dass sehr schnell der nachvollziehbare Gedanke geäußert wurde, die Tat könnte einen terroristischen Hintergrund haben. Ich fand das seltsam, gerade weil wir wussten, dass ein Lkw über einen Fahrrad- und Fußgängerweg hinweggewalzt war und dabei Menschen getötet wurden. Auch wenn ein schrecklicher Unfall oder ein ganz anderes Motiv zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgeschlossen werden konnten – so war doch für jeden, der die jüngsten Terrorangriffe dieser Art in Nizza, Berlin, London oder Barcelona verfolgt hatte, die Annahme naheliegend, dass sich auch diese Tat als terroristischer Anschlag entpuppen würde.

Selbst als in den Nachrichten kolportiert wurde, dass der Angreifer "Allahu Akbar" gerufen hatte, lehnten viele Menschen es noch immer ab, von einem Terroranschlag in New York zu sprechen. Ich fand das bizarr. "Kommt schon", hieß es in einem weitverbreiteten Tweet, "Muslime sagen das täglich in ihren Gebeten." Das ist unzweifelhaft richtig, aber in diesem konkreten Fall konnte man die Umstände, die auf ein politisches Motiv hindeuteten, doch nicht einfach stumpf ausblenden. Weil klar war, dass Trump einen Terroranschlag für seine politischen Ziele nutzen würde, klammerten sich die Menschen lieber auch noch an die entfernteste Möglichkeit, um so tun zu können, als sei der Angriff kein Terror gewesen.

Nach der Schießerei in Texas war eine fortgeschrittene Form dieser Verleugnung noch verbreiteter: Wenn der Angriff von New York als Terror verstanden werde, so lautete die Argumentation, dann müsse auch das Massaker in Texas als terroristische Tat bezeichnet werden. Folgt man dieser Logik, dann ist der einzige Unterschied zwischen beiden Fällen die Hautfarbe der Angreifer. Mit anderen Worten: Wer den Vorfall in New York einen Terroranschlag nannte, aber den Angriff in Sutherland Springs nicht, war plötzlich ein Rassist. "Wenn es ein Weißer ist, ist er geisteskrank. Wenn es ein Dunkelhäutiger ist, dann ist es ein Terrorist. Das ist total inakzeptabel", fasste ein Tweet den aufkommenden Konsens zusammen.