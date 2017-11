Als Großbritanniens Entwicklungsministerin Priti Patel am Flughafen Heathrow eintraf, begrüßte sie die britische Presse wie einen Staatsgast. Hubschrauber mehrerer Nachrichtensender kreisten und die BBC übertrug live, wie ihre Maschine am Mittwoch zum Terminal rollte. Eine Kamera fing ein, wie Patel in eine der schwarzen Limousinen stieg, die auf dem Rollfeld bereitstanden. Doch der Grund für Patels Rückkehr nach London war wenig feierlich – schon gar nicht für die Regierung. Premierministerin Theresa May hatte sie kurzfristig von einer Reise nach Uganda und Äthiopien zurückbeordert.



Am Montag noch hatte die Regierungschefin die Ministerin mit einer Verwarnung davonkommen lassen. Patel traf sich während ihres Sommerurlaubs in Israel mit israelischen Politikern, Beamten und Geschäftsleuten – offenbar privat und ohne Erlaubnis ihrer Chefin. Am Dienstag dann wurden weitere Treffen publik, von denen Downing Street nichts gewusst haben soll. May wurde das zu viel, Patel musste sofort antreten.

Den ganzen Mittwoch über spekulierte die britische Presse, was wohl passieren würde. Am Abend dann, nach einem Treffen der beiden Politikerinnen, trat Patel zurück. In ihrem Rücktrittsgesuch schreibt sie: "Mit meinen Handlungen hatte ich die besten Absichten, die aber auch den Standards von Transparenz und Offenheit nicht gerecht geworden sind, für die ich eingetreten bin." Es folgt eine formelle Entschuldigung und das Angebot, den Posten zu räumen.

Die Krise bleibt

Begonnen hatte der Skandal Ende vergangener Woche, als bekannt geworden war, dass sich Patel unter anderem mit Premier Benjamin Netanjahu, Israels Sicherheitsminister Gilad Erdan und mit mehreren israelischen Geschäftsleuten getroffen hatte. Eingefädelt haben soll die Treffen Stuart Polak, der für die Tories im Oberhaus sitzt und in der pro-israelischen Lobbygruppe Conservative Friends of Israel eine wichtige Rolle spielt. Patel erklärte zunächst, Außenminister Boris Johnson habe von den Treffen gewusst. Anfang dieser Woche nahm sie das zurück, entschuldigte sich für ihr Verhalten und räumte ein, an insgesamt zwölf Treffen teilgenommen zu haben.



May nahm Patels Entschuldigung zunächst an. Am Dienstag jedoch wurden weitere Details bekannt: Offenbar hatte Patel Mitarbeiter ihres Ministeriums angewiesen, zu prüfen, ob man den israelischen Truppen auf den Golanhöhen britische Hilfsgelder für humanitäre Projekte zukommen lassen könne – eine deutliche Abkehr von der offiziellen Politik des Landes zu den besetzten Gebieten, die diese nicht als israelisch anerkennt.



Mit Patels Rücktritt ist die Krise aber nicht vom Tisch. Am Mittwoch legte die Londoner Wochenzeitung The Jewish Chronicle in einem Artikel nahe, dass May schon länger von einigen Treffen Patels gewusst habe. Auch vom Treffen der britischen Entwicklungsministerin mit dem israelischen Premier habe Downing Street nur wenige Stunden später erfahren. Das Büro der Premierministerin weist diese Darstellung zurück. Die israelische Tageszeitung Haaretzlegte nach und berichtete, Patel habe bei ihrem Besuch im Sommer sogar die besetzten Golanhöhen besucht – ein schwerwiegender Bruch diplomatischen Protokolls.