Zum Auftakt des zweiten Besuchstages von Donald Trump in Peking hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping die militärische Ehrengarde für den US-Präsidenten aufmarschieren lassen. Nach der offiziellen Willkommenszeremonie wollten beide Präsidenten ihre formellen Gespräche in der Großen Halle des Volkes aufnehmen und sich mit Wirtschaftsvertretern treffen. Trump und Xi Jinping hatten bereits am Vortag informelle Gespräche im privaten Rahmen geführt.



Während der Konflikt über Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramm im Mittelpunkt der Gespräche in China stehen wird, hat das US-Militär angekündigt, zum ersten Mal seit zehn Jahren ein Flottenmanöver mit drei Flugzeugträgern im Westpazifik zu planen. Admiral Scott Swift sagte, dass entsprechende Übungen von Samstag bis Dienstag in der Region statt finden würden. Sie seien ein klares Zeichen dafür, dass sich die Marine "eisern" für Sicherheit und Stabilität einsetze.



US-Präsident Trump hatte Anfang der Woche vor der Nationalversammlung in Südkorea für ein entschlossenes Vorgehen gegen Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm geworben. Die Reaktion darauf folgte am Mittwoch, als die nordkoreanischen Staatsmedien die Absetzung des Präsidenten forderten. Die USA sollten den "verrückten alten Mann" aus dem Amt werfen, um den "Abgrund des Unheils" loszuwerden. Sie rieten den USA, den Rat zu befolgen, "falls sie kein schreckliches nukleares Desaster und tragisches Unheil wollen".

Forderung nach mehr Druck von China

In seiner Rede vor dem südkoreanischen Parlament zeichnete Trump in einer gut halbstündigen Ansprache den scharfen Kontrast zwischen einem freien, prosperierenden Südkorea und einem völlig verkommenen, am Boden liegenden Norden. "Nordkorea ist ein Land, das wie eine Sekte regiert wird", sagte der US-Präsident und kritisierte die Menschenrechtsverletzungen dort. "Nordkorea ist eine Hölle, die kein Mensch verdient."



Trump wandte sich auch direkt an den nordkoreanischen Führer Kim Jong Un. "Deine Waffen machen dich nicht sicherer, sondern gefährden dein Regime", sagte er. "Nordkorea ist nicht das Paradies, das dein Großvater sich vorgestellt hat." Die USA suchten zwar keine Konfrontation, "aber wir werden niemals davor davonlaufen", sagte Trump.



Der Präsident forderte internationale Unterstützung für seinen Kurs ein und rief insbesondere neben Russland auch China auf, sich dem Atom- und Raketenprogramm des kommunistischen Landes entgegenzustellen. China ist nach Japan und Südkorea die dritte Station auf Trumps knapp zweiwöchigen Asienreise. Es wird erwartet, dass er Präsident Xi Jinping zu mehr Druck gegenüber Nordkorea auffordert, damit Pjöngjang sein Atomwaffenprogramm aufgibt.