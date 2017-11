Türkei und Deutschland - Gabriel trifft türkischen Amtskollegen Çavuşoğlu Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) ist für ein "informelles Treffen" mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu nach Antalya gereist. Dabei sprachen die beiden laut Auswärtigen Amt auch über die angespannten deutsch-türkischen Beziehungen. © Foto: Michael Gottschalk/photothek.net/Pool/dpa

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat bei einem informellen Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu über die angespannten Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei gesprochen. Das teilte das Auswärtige Amt mit. In dem Gespräch sei es demnach um "die bilateralen Beziehungen" und "auch die schwierigen Themen und Erwartungen" auf beiden Seiten gegangen.



Çavuşoğlu veröffentlichte die gleichen Tweets in türkischer und englischer Sprache. Auf den mitgesendeten Fotos sind die beiden Außenminister leger gekleidet beim Spaziergang durch einen Park zu sehen. Weitere Erklärungen gab es zu dem Treffen zunächst nicht. Allerdings könnte der Überraschungsbesuch Gabriels als ein Signal der Entspannung der seit Monaten angespannten deutsch-türkischen Beziehungen gewertet werden.



AM @sigmargabriel und AM @MevlutCavusoglu: Wir haben uns heute informell in Antalya getroffen, um die bilateralen Beziehungen… 1/2 pic.twitter.com/FiTw7uDXbe — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 4. November 2017

…auch die schwierigen Themen und Erwartungen auf beiden Seiten zu besprechen. 2/2 https://t.co/K5dS8nqtWY — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 4. November 2017

Deutsch-türkische Beziehungen weiterhin angespannt

Wegen der Festnahme mehrerer Deutscher hatte das Verhältnis zwischen den beiden Ländern zuletzt einen Tiefpunkt erreicht. Prominentester Gefangener ist wohl Welt-Korrespondent Deniz Yücel, der weiterhin in der Türkei inhaftiert ist. Auch die deutsche Kritik am Umgang der türkischen Regierung mit ihren Gegnern – vor allem seit dem gescheiterten Putsch vom Sommer 2016 – sowie das Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in Deutschland hatten die deutsch-türkischen Beziehungen geschädigt.

Die letzte Türkei-Reise Gabriels liegt fünf Monate zurück. Anfang Juni war er in Ankara, um mit Çavuşoğlu über das Besuchsverbot für deutsche Abgeordnete bei den auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik stationierten deutschen Soldaten zu sprechen. Die beiden Minister fanden damals keine Lösung des Problems. Die Bundeswehr-Aufklärungsflugzeuge, die sich von Incirlik aus am Kampf gegen die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) beteiligt hatten, wurden deswegen inzwischen nach Jordanien verlegt.



Çavuşoğlu hatte sich kurz nach der Bundestagswahl in einem Interview mit dem Spiegel bereitwillig gezeigt, die deutsch-türkischen Beziehungen zu entspannen. Es gebe seiner Auffassung nach keinen Grund für Probleme zwischen Deutschland und der Türkei, sagte er Anfang Oktober. "Wenn Ihr einen Schritt auf uns zugeht, gehen wir zwei auf euch zu."

Die Türkei fordert von Deutschland ein härteres Vorgehen gegen die verbotene türkische Arbeiterpartei PKK und die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen, die von Ankara für den gescheiterten Putschversuch im vergangenen Jahr verantwortlich gemacht wird. Die Türkei hat mehrere Auslieferungsanträge wegen Terrorverdachts an Deutschland gestellt, wie viele genau, ist aber nicht bekannt.



Am Freitag hatte die Bundesregierung die Freilassung einer aus politischen Gründen in der Türkei inhaftierten Deutschen bekannt gegeben. Die Frau, deren Identität auf eigenen Wunsch nicht bekannt gegeben wurde, ist demnach mit einer Ausreisesperre belegt. Neun weitere Deutsche sind in der Türkei weiterhin aus politischen Gründen inhaftiert.

Steudtner zurück in Deutschland

Der kürzlich freigelassene Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner äußerte sich derweil gegenüber dem Spiegel zu seinen Haftbedingungen in der Türkei. Besonders die Isolation im Hochsicherheitstrakt habe ihm zu schaffen gemacht, sagte Steudtner. Sein Körper befinde sich "noch immer in einem Zustand ständiger Wachsamkeit".



Steudtner war Anfang Juli zusammen mit neun weiteren Menschenrechtlern bei einem Workshop zu Stressbewältigung und Kommunikationssicherheit in der Türkei festgenommen worden. Ende Oktober hatte ein Istanbuler Gericht überraschend seine Freilassung aus der Haft verfügt, einen Tag später kehrte Steudtner nach Berlin zurück. Der Prozess gegen ihn läuft jedoch weiter.

Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hatte sich in einer Vermittlungsmission für Steudtners Freilassung eingesetzt. Im September war er auf Initiative Gabriels zu einem Treffen mit Präsident Erdoğan in die Türkei gereist. Wie groß der Anteil dieses Gesprächs an der Freilassung des Menschenrechtlers war, ist aber unklar.

Nach Steudtners Freilassung hatte Gabriel sich zu einem Gespräch mit dem Menschenrechtsaktivist im Auswärtigen Amt in Berlin getroffen. Dazu schrieb Gabriel: "Beeindruckender Mann. Ich bin froh, dass er wieder in Freiheit ist."