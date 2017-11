Im Prozess gegen sechs bosnische Kroaten vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag ist die Urteilsverkündung wegen eines Zwischenfalls unterbrochen worden. Der Angeklagte Slobodan Praljak nahm nach Angaben seiner Anwältin offenbar Gift, als die Richter die 20-jährige Haftstrafe gegen ihn bestätigten. Der 72-Jährige, ein ehemaliger bosnisch-kroatischer Offizier, rief im Gerichtssaal, er sei "kein Krimineller", und nahm dann einen Schluck aus einer kleinen braunen Flasche. Er sei am Leben und werde von Ärzten betreut, teilte der Strafgerichtshof mit.



Im Berufungsverfahren hatte das Gericht bereits einige Urteile gegen die Führungsriege der bosnischen Kroaten wegen schwerer Kriegsverbrechen im Bosnienkrieg bestätigt. Sie waren in erster Instanz zu bis zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Außer Praljak handelt es sich um den ehemaligen "Regierungschef" der selbstproklamierten bosnisch-kroatischen Republik Herceg-Bosna, Jadranko Prlić, den ehemaligen Verteidigungsminister Bruno Stojić sowie drei Militärs. Gegen Prlić erhielt das Gericht die 25-jährige Haftstrafe aufrecht.



Die sechs Angeklagten waren 2013 für schuldig befunden worden, an der Vertreibung bosnischer Muslime beteiligt gewesen zu sein, um ein kroatisches Territorium zu gründen.





Sechsmal Höchststrafe

Das UN-Kriegsverbrechertribunal zum früheren Jugoslawien sprach am Mittwoch sein letztes Urteil. In 24 Jahren und an knapp 11.000 Prozesstagen gegen 161 Angeklagte verhängte das Gericht sechs Mal die Höchststrafe Lebenslang.



Das UN-Tribunal, das der Weltsicherheitsrat 1993 einrichtete, war das erste internationale Gericht für Urteile wegen Kriegsverbrechen in Europa nach 1945. Allerdings gab es zunächst keine Aussicht darauf, dass jemals einer der Hauptschuldigen angeklagt werden würde. "Noch bei meinem Amtsantritt 2008", so erinnerte sich Chefankläger Serge Brammertz, "glaubte niemand, dass wir Karadžić oder Mladić bekommen würden."

Doch es kam anders. Der frühere Serbenführer Radovan Karadžić wurde 2008 an Den Haag ausgeliefert und 2016 unter anderem für den Völkermord von Srebrenica zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt. Der militärische Chef der bosnischen Serben, Ratko Mladić, wurde 2011 gefasst. Gegen den Ex-General verhängten die Richter erst in der vergangenen Woche eine lebenslange Haftstrafe.

Heute steht niemand mehr auf der Fahndungsliste des UN-Gerichts. Zu den 84 Verurteilten gehören die militärisch und politisch Verantwortlichen der schlimmsten Verbrechen.