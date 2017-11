Knapp zwei Wochen nach dem Unabhängigkeitsbeschluss des katalanischen Parlaments mussten Carme Forcadell und weitere fünf Ex-Abgeordnete des Regionalparlaments vor dem Obersten Gericht in Madrid aussagen. Am Ende des Tages hieß es Medienberichten zufolge: Untersuchungshaft für die ehemalige katalanische Parlamentspräsidentin, allerdings werde ihr eine vorläufige Freilassung gegen Kaution in Aussicht gestellt.

Demnach müsse die 61-Jährige 150 000 Euro hinterlegen, um auf freien Fuß zu kommen. Die Staatsanwaltschaft hatte für sie und drei weitere Angeklagte Untersuchungshaft ohne Möglichkeit auf Freilassung gegen Kaution gefordert. Der Vorwurf: Aufwiegelung, Rebellion und Veruntreuung öffentlicher Gelder. Allein auf Rebellion stehen in Spanien bis zu 30 Jahre Haft.



Ihre Verteidiger reagierten mit Unverständnis: Es sei nicht nachvollziehbar, warum das höchste spanische Gericht für sie eine Summe von 150 000 Euro angesetzt habe, für die anderen vier Parlamentsmitglieder aber nicht, sagte Anwalt Andreu Van den Eynde Die Entscheidung des Gerichts, Haft und Freilassung gegen Kaution anzuordnen, sei so spät am Abend gekommen, dass Forcadell nun bis mindestens Freitag in Untersuchungshaft sitzen müsse. Man werde Berufung einlegen. Gegen vier weitere separatistische Parlamentsmitglieder verfügte das Gericht eine Kaution von lediglich 25 000 Euro.

Unabhängigkeit lediglich "symbolischen" Charakter

Forcadell hatte mit der Einberufung einer Parlamentssitzung erst die Ausrufung der Unabhängigkeit Kataloniens am 27. Oktober möglich gemacht. Ihr wird von Gegnern der katalanischen Abspaltung vorgeworfen, die eigentlich treibende Kraft hinter den Sezessionsbestrebungen zu sein.

Bereits am vergangenen Donnerstag hatten acht Angehörige der von Madrid entmachteten Regionalregierung vor dem Staatsgerichtshof ausgesagt. Sie sitzen seither in Untersuchungshaft. Forcadell hatte am Morgen zwei Stunden lang die Fragen der Staatsanwaltschaft beantwortet, berichtete die spanische Zeitung El Mundo. Dabei habe sie betont, der Unabhängigkeitsbeschluss des Regionalparlaments von Ende Oktober habe lediglich "symbolischen" Charakter gehabt.

Das katalanische Parlament hatte Ende Oktober gegen den erklärten Widerstand der spanischen Zentralregierung in Madrid mehrheitlich eine Unabhängigkeitserklärung für Katalonien verabschiedet. Daraufhin hatte Madrid die Regionalregierung entmachtet und die Kontrolle über Katalonien übernommen, das damit seine Autonomierechte weitgehend verlor.

Carles Puigdemont weiterhin in Belgien

Acht frühere Minister der abgesetzten katalanischen Regionalregierung sitzen bereits in Untersuchungshaft. Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont und vier seiner Minister hatten sich vergangene Woche nach Belgien abgesetzt, um sich ihrer Verhaftung in Spanien zu entziehen. Spanien beantragte daraufhin über einen europäischen Haftbefehl die Auslieferung. Der Antrag wird derzeit von der belgischen Justiz geprüft.

Forcadell, die anders als der Rest der Regierung noch im Amt ist, und ihre fünf Kollegen müssen sich vor den Obersten Gerichtshof, weil sie weiterhin parlamentarische Immunität genießen und nur dort verurteilt werden dürfen. Der ehemalige katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont und vier weitere Politiker hatten sich kurz vor Anklageerhebung nach Brüssel abgesetzt. Trotz eines europäischen Haftbefehls sind sie dort unter Auflagen auf freiem Fuß, müssen aber eine Auslieferung befürchten. In der kommenden Woche ist eine Anhörung vor einem Untersuchungsgericht angesetzt.



Am 21. Dezember sollen in Katalonien Neuwahlen stattfinden. Puigdemonts Partei PDeCat will am Samstag bekanntgeben, wen sie als Spitzenkandidaten aufstellen wird. In einem Interview des belgischen Fernsehens hatte der 54-Jährige erklärt, er sei bereit, sich erneut als Kandidat zur Verfügung zu stellen.