Als Teil einer Übung starteten am Donnerstag zwei US-Bomber vom Typ B-1B vom US-Luftwaffenstützpunkt auf der Pazifikinsel Guam. Nach Angaben der Streitkräfte schlossen sich ihnen über dem Gelben Meer japanische und südkoreanische Kampfflugzeuge an. Gemeinsam überflogen sie die koreanische Halbinsel. Die gemeinsame Übung sei Teil einer Mission "ständiger Bomberpräsenz" im Pazifik und keine Reaktion auf ein aktuelles Ereignis gewesen, hieß es weiter.

Die Flüge der überschallschnellen, strategischen Langstreckenbomber erzürnten offenbar die Regierung in Pjöngjang: Die amtliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA meldete , die Maschinen hätten die Bombardierung wichtiger Ziele in dem isolierten Land geübt.

Wegen des Atom- und Raketenprogrammes in Nordkorea sind die Beziehungen zwischen den Regierungen in Nordkorea und den USA seit Monaten stark gespannt. Nordkorea hatte Anfang September seinen sechsten und bisher gewaltigsten Atomwaffentest vorgenommen. Nach eigenen Angaben testete das Land eine Wasserstoffbombe. Auch hatte Pjöngjang in den vergangenen Wochen mehrfach Mittelstreckenraketen getestet. In zwei Fällen feuerte Nordkorea Raketen über Japan hinweg in den Pazifik.

Nordkorea eventuell zurück Terrorliste

Bei seinem ersten Auftritt vor den Vereinten Nationen Ende September hatte Präsident Donald Trump Nordkorea mit "vollständiger Zerstörung" gedroht. Die nordkoreanischen Staatsmedien bezeichneten diese Aussage als "Kriegserklärung". Zuletzt betonten US-Außenminister Rex Tillerson und US-Verteidigungsminister James Mattis jedoch mehrfach, die USA wollten eine diplomatische Lösung.



Trump beginnt am Freitag eine Asienreise, die ihn auch nach Südkorea führen wird. Es wird erwartet, dass er dafür wirbt, den Druck auf Nordkorea zu erhöhen. Unterdessen erwägen die USA, Nordkorea wieder auf ihre Liste von Terror-Unterstützerstaaten zu nehmen. Als Teil der US-Strategie sein, das Raketen- und Atomprogramm des kommunistisch regierten Landes zu bekämpfen, sagte der nationale Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster in Washington.

Nordkorea stand zwei Jahrzehnte lang auf dieser US-Terrorliste. 2008 wurde es im Zuge der Atomverhandlungen unter der Regierung von George W. Bush von der Liste gestrichen. Auf ihr stehen derzeit noch der Iran, der Sudan, Syrien und Kuba. US-Entwicklungshilfe, Rüstungsexporte und bestimmte finanzielle Transaktionen werden für diese Länder beschränkt.