Kandidaten der Demokraten in den USA haben zwei Gouverneurswahlen sowie die Bürgermeisterwahl in New York gewonnen. Die Wahlen wurden als möglicher Hinweis auf den Einfluss des republikanischen Präsidenten Donald Trump auf die Kongresswahlen in einem Jahr gewertet.



In Virginia setzte sich der bisherige Vizegouverneur Ralph Northam durch. Sein Vorsprung zum republikanischen Herausforderer Ed hatte sich Gillespie in den vergangenen Wochen zusehends verringert. Gillespie galt als Vertreter des republikanischen Establishments, hatte im Verlauf des Wahlkampfes aber immer stärker die Rhetorik und politischen Schwerpunkte Trumps übernommen. "Virginia hat uns gesagt, die Entzweiung zu beenden –dass wir Hass und Engstirnigkeit nicht dulden", sagte Wahlsieger Northam.

Präsident Trump hatte sich noch vor seiner derzeitigen Asienreise per Twitter und in automatisierten Telefonanrufen für seinen Parteikollegen stark gemacht. Nach der Niederlage distanzierte sich Trump jedoch von wieder von Gillespie. In einem Tweet führte Trump das Wahlergebnis darauf zurück, dass Gillespie ihn und "das, wofür ich stehe", nicht begrüßt und vertreten habe.

Der demokratische Bürgermeister von New York, Bill de Blasio, sicherte sich eine zweite Amtszeit. Mit Abstand setzte

er sich laut Medienberichten gegen die republikanische Kandidatin Nicole Malliotakis und mehrere Kandidaten von Drittparteien durch. De Blasio ist ein starker Kritiker von US-Präsident Donald Trump.

Die Demokraten hatten im Vorfeld darauf gesetzt, endlich aus den schwachen Umfragewerten des Präsidenten Kapital schlagen zu können. Vier Nachwahlen zum Kongress haben sie in diesem Jahr bereits verloren. Bei den Zwischenwahlen in einem Jahr zur Halbzeit von Trumps laufender Amtsperiode hoffen sie, wenigstens eine der beiden Parlamentskammern zurückerobern zu können. Derzeit haben die Republikaner die Mehrheit sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus.



In New Jersey gewann erwartungsgemäß der Demokrat Phil Murphy, ein Ex-Manager von Goldman Sachs und früherer Botschafter in Deutschland. Er tritt die Nachfolge des Republikaners Chris Christie an, der in dem traditionell demokratisch orientierten Staat vor acht Jahren die Wahl dank seiner Ausstrahlung gewonnen hatte. Christies Stern war aber zuletzt drastisch gesunken. Murphys Sieg über die Republikanerin und derzeitige Vizegouverneurin Kim Guadagno gilt daher als weniger aussagekräftig als der demokratische Erfolg in Virginia.