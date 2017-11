Nach mehreren Missbrauchsskandalen bei den Vereinten Nationen ist das Problem noch nicht behoben. UN-Generalsekretär António Guterres ließ über eine Sprecher ausrichten, er sei "enttäuscht und betrübt, dass diese Vorfälle andauern".



Die Organisation geht 31 neuen Vorwürfen sexuellen Missbrauchs und sexueller Ausbeutung durch ihre Friedenssoldaten und Mitarbeiter nach, die allein im Quartal von Juli bis September erhoben wurden. Wie UN-Sprecher Stéphane Dujarric mitteilte, handelte es sich um zwölf Vorwürfe gegen Blauhelmsoldaten – vor allem in afrikanischen Ländern: vier im Kongo, drei in Liberia, zwei in der Zentralafrikanischen Republik und jeweils einer in Mali, Haiti und im Südsudan. In 15 Fällen stehen Zivilangestellte des UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR unter Verdacht.

Zu den mutmaßlichen Opfern gehören den Vereinten Nationen zufolge mindestens 24 Frauen und sechs Mädchen.

Alkoholverbot für UN-Mitarbeiter

Guterres hatte im März neue Maßnahmen angekündigt, um sexuellen Missbrauch und sexuelle Ausbeutung durch UN-Friedenssoldaten und UN-Mitarbeiter einzudämmen. Dabei erließ er unter anderem ein Verbot von Alkohol und Fraternisierung, also sexuellen Beziehungen zwischen Mitarbeitern und Betroffenen vor Ort. Außerdem unterstützt seit Neuestem eine Anwältin Opfer bei der Aufarbeitung solcher Fälle.

Die Berichte pro Quartal sollten künftig fortgeführt werden, sagte Dujarric. 2016 gab es nach UN-Angaben insgesamt 80 Vorwürfe sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs durch Blauhelmsoldaten und 65 Vorwürfe gegen Zivilangestellte der Weltorganisation.