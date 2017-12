Die griechische Regierung will einem türkischen Offizier, der nach dem gescheiterten Putschversuch in seinem Heimatland geflohen war, die Asylerlaubnis entziehen. Die Regierung erklärte, sie habe eine Außerkraftsetzung der Entscheidung der griechischen Asylbehörde beantragt. Ministerpräsident Alexis Tsipras sagte bereits im Vorfeld, dass Straftäter des gescheiterten Putsches in Griechenland nicht willkommen seien.

Der Offizier war nach dem Putschversuch im Juli 2016 mit sieben weiteren Offizieren in einem Militärhubschrauber aus der Türkei geflohen. Das für Asylverfahren zuständige Gremium hatte das Asyl am Freitagabend gewährt. Nach Angaben aus Justizkreisen bezog es sich auf Berichte von Menschenrechtsgruppen und des Europarats, wonach die Menschenrechte in der Türkei seit dem fehlgeschlagenen Putsch vom 15. Juli systematisch verletzt werden. Überdies gebe es keinen einzigen Beweis für eine Beteiligung des Mannes an dem Putschversuch.

Das türkische Außenministerium verurteilte die Entscheidung als politisch motiviert. Diese zeige "ein weiteres Mal, dass Griechenland ein Land ist, das Putschisten schützt und sie mit offenen Armen empfängt", hieß es aus dem Ministerium.

Ein Anwalt, der die türkischen Offiziere in Griechenland vertritt, erklärte, eine Aufhebung der Asylerlaubnis könne bis zu zwei Jahre dauern. Er gehe davon aus, dass auch den sieben weiteren Offizieren bald Asyl erteilt werde, so Omiros Zelios. Die Türkei hatte die Auslieferung der Männer gefordert.