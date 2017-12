Er war ein Meister des politischen Überlebens. Seit seinem Aufstieg an die Spitze des Jemen 1978 überstand Ali Abdullah Salih mehrere Bürgerkriege, einen Militäraufstand des Südens gegen den Norden sowie zahllose Attentate. Einen "Tanz auf den Köpfen von Schlangen" hat er einmal das Regieren im Jemen genannt. Jetzt hat ihn "eine der vielen kleinen Schlangen" umgebracht, kommentierte eine politische Beobachterin.



Erst am Samstag hatte Salih im Fernsehen nach mehr als zweieinhalb Jahren Krieg seine Militärallianz mit den Huthi-Rebellen aufgekündigt und "den Brüdern der benachbarten Staaten" angeboten, eine neue Seite im Verhältnis miteinander aufzuschlagen, wenn die Luftangriffe und die Blockade beendet würden. "Es ist genug, was im Jemen passiert ist", erklärte der 75-Jährige Salih, den Huthi-Anführer Abdul-Malik al-Houthi daraufhin als Hochverräter und Putschisten beschimpfte.



Sofort brachen in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa zwischen den entzweiten Alliierten erbitterte Straßenkämpfe und Artillerieduelle aus, die bisher mehr als sechzig Menschen das Leben kosteten. 48 Stunden später war auch der gewiefte Machtjongleur tot, umgekommen, als Huthi-Angreifer das Feuer auf seine Wagenkolonne eröffneten. Fotos zeigten den Kopf seiner Leiche mit einer tiefen Wunde, gebettet auf einem großen, orangen Blumenmuster.



Dem zerstörten Jemen und seiner bisher von verheerenden Häuserkämpfen verschonten Hauptstadt drohen jetzt noch mehr Krieg und Gewalt, die das Land und seine Bevölkerung in eine beispiellose Katastrophe stürzen könnten. Die Straßen waren am Montag menschenleer, die meisten Bewohner verbarrikadierten sich in ihren Häusern oder versuchten, sich aus den umkämpften Vierteln in Sicherheit zu bringen. Salihs langjähriger Gegenspieler, der in Saudi-Arabien im Exil lebende international anerkannte Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi, gab unterdessen seinen in der Nachbarprovinz Marib stationierten Truppen den Befehl, die Hauptstadt zu stürmen und aus der Hand der Huthis zu befreien.



Zum Rücktritt gezwungen

Ali Abdullah Salih kam aus einfachen Verhältnissen. 1942 im Örtchen Beit al-Ahmar geboren, ging er nur wenige Jahre zur Schule. Im Militär machte der ehrgeizige junge Mann rasch Karriere, befehligte lange eine Panzerbrigade und stieg zum General auf. 1978 wurde er Präsident des Nordjemen und 1990 nach der Wiedervereinigung Staatschef des gesamten Landes. Erst der Aufstand seiner Landsleute im Arabischen Frühling zwang ihn 2012 nach 34 Jahren zum Rücktritt.



Allerdings erlebte der Jemen im ersten Jahrzehnt seiner Führung zunächst einen spürbaren Aufschwung. Schulen, Krankenhäuser und Straßen wurden gebaut, intensive Kampagnen zur Alphabetisierung organisiert. Doch die permanenten Bürgerkriege, Krisen und endlosen Machtkämpfe machten mit der Zeit alles wieder zunichte.



Nach seinem erzwungenen Rücktritt vom Präsidentenamt 2012 zog sich Salih nicht aufs Altenteil zurück, sondern mischte weiter kräftig mit. Denn er blieb Chef des Allgemeinen Volkskongresses (GPD), seiner langjährigen Regierungspartei und Machtbasis. Zwei Jahre später, im Herbst 2014, schloss er mit den nach Sanaa eingerückten Huthi-Rebellen, gegen die er als Staatschef zwischen 2004 und 2010 sechs Bürgerkriege geführt hatte, ein Zweckbündnis, um seinen Nachfolger Hadi aus dem Amt zu jagen.



Machtkampf zweier Erzrivalen

Im Januar 2015 musste Hadi aus dem Norden fliehen und rief mit seinen Getreuen zunächst die Hafenstadt Aden im Süden zur provisorischen Hauptstadt aus. Als die Salih-Huthi Allianz dann auch Aden angriff, ging er ins Exil nach Riad. Im Gegenzug erklärten Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate im März 2015 zusammen mit einer arabisch-afrikanischen Allianz aus sieben Staaten den Huthis und Salih den Krieg, um die schiitischen Rebellen aus Sanaa zu vertreiben und Präsident Hadi an die Macht zurückzubomben. Denn für das saudische Königshaus steht hinter den Huthis der regionale Erzfeind Teheran, der seine Macht im Jemen verankern und eine fünfte Kolonne an der Südgrenze Saudi-Arabiens etablieren will.



Zwei Jahre und neun Monate dauert der Krieg nun schon und fordert immer größere Opfer. 8.400 Menschen wurden nach UN-Angaben bisher getötet und 48.000 verletzt. Drei Millionen verloren ihr Dach über dem Kopf und fristen ein Dasein als Binnenflüchtlinge. Schon vor dem Krieg war die Nation am Südzipfel der Arabischen Halbinsel mit seinen 27 Millionen Einwohnern das Armenhaus der Region und musste 90 Prozent seiner Lebensmittel importieren. Mittlerweile hungern zwei Drittel aller Jemeniten oder sind mangelernährt. 1,8 der 4,5 Millionen Kinder unter fünf Jahren sind akut unterernährt, eine Zunahme um 325 Prozent seit 2014. 920.000 Menschen erkrankten in den letzten zwölf Monaten an Cholera, mehr als 2.200 starben an der Epidemie.